Estudiantes de la Plata, campeón del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura al vencer por penales 6-5 a Racing, luego de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, en la final jugada esta noche aquí ante una multitud.

SANTIAGO DEL ESTERO (NA).-El marcador lo había abierto Adrián Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo para Racing, mientras que Guido Carrillo lo empató a los 48 minutos del tiempo reglamentario.

En el último penal de la serie, Franco Pardo erró en la tanda de uno contra uno, el equipo platense se llevó el título y jugará la Copa Libertadores del año próximo.