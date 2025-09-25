Estudiantes de La Misión hacen pasantías en RGA Alimentos

Las y los jóvenes iniciaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola, en el marco del Convenio de Colaboración Institucional entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana

Los alumnos de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” llevan adelante tareas específicas dentro de las distintas etapas del desarrollo productivo, con el fin de contribuir con su formación, profundizar conocimientos técnicos y herramientas propias del ámbito laboral. Alrededor de 60 estudiantes serán parte de estas prácticas de acá a fin de año.

El convenio rubricado tiene como uno de sus ejes el impulso de la formación educativa de las juventudes, mediante instancias reales de aprendizaje en diferentes espacios productivos.

Esta articulación entre el sector público y privado busca potenciar la capacitación de futuros profesionales, brindándoles herramientas prácticas que favorezcan su desarrollo personal y laboral.

Además, la colaboración entre el Municipio, Río Grande Activa y la Misión Salesiana contribuye al impulso de la producción local de alimentos, promoviendo el acceso a los fueguinos y fueguinas de productos sanos, seguros y locales. La colaboración entre el Municipio, Río Grande Activa y la Misión Salesiana contribuye al impulso de la producción local de alimentos.

El director de la Misión Salesiana, Roberto Castello, afirmó que “la escuela técnica no solo ofrece la formación en la orientación, en este caso agrotécnica, sino que prepara para el mundo del trabajo. Don Bosco, quería que sus pibes y pibas se insertaran en el mundo laboral haciendo el aporte de trabajo cooperativo, respetando y haciendo respetar la justicia, derechos y responsabilidades en lo laboral. Ser con otros y comprometiéndose con otros y otras, nuestros estudiantes van consolidando los saberes de la escuela técnica y profesional”.

Por su parte, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, expresó que “el trabajo en conjunto con la Misión Salesiana y el Municipio demuestra el gran sentido de pertenencia que tenemos como comunidad en Río Grande y en Tierra del Fuego, proponiéndonos un trabajo en conjunto con las juventudes de cara al futuro productivo de nuestra provincia”.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, manifestó que “destacamos la importancia de articular con la Escuela Agrotécnica Salesiana, una institución histórica de nuestra ciudad que a lo largo de los años ha formado a numerosas generaciones de técnicos y profesionales. Esta vinculación permite preparar perfiles acordes a las demandas actuales de los proyectos vinculados a la producción de alimentos, generando instancias de aprendizaje en ámbitos reales de trabajo. De esta manera, se fortalece la formación educativa de las juventudes y, al mismo tiempo, se consolida el desarrollo de la producción local”.