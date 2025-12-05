Estudiantes de escuelas rurales visitaron Tolhuin

En el marco del proyecto interinstitucional “Conociendo el Corazón de la Isla”, la Dirección de Juventudes del Municipio recibió a estudiantes de nivel primario y secundario de las Escuelas Rurales 11 y 37, quienes realizaron una recorrida por la ciudad del Corazón de la Isla orientada al aprendizaje, el encuentro y la convivencia entre instituciones educativas de zonas rurales.

TOLHUIN.- La propuesta tuvo lugar en distintos espacios de la ciudad de Tolhuin, donde las y los estudiantes pudieron conocer y disfrutar los senderos naturales, participar de talleres artísticos en la Casa de la Cultura, y compartir actividades y desafíos en la Casa de Juventudes. La iniciativa apunta a generar experiencias significativas que permitan acercar a niñas, niños y jóvenes al entorno natural, cultural y comunitario del Corazón de la Isla.

El proyecto es impulsado de manera conjunta por la Dirección de Juventudes y las escuelas involucradas. Desde las instituciones visitantes destacaron el acompañamiento recibido: “Estamos muy agradecidos con Juventudes por la generosidad y el acompañamiento en esta experiencia”.

La acción busca fortalecer los vínculos entre estudiantes y equipos educativos, fomentar la cooperación entre establecimientos de la zona y posicionar a Tolhuin como un espacio anfitrión para proyectos educativos regionales. Según informaron, estos encuentros permiten reconocer el valor pedagógico del territorio, generar intercambios entre estudiantes rurales y ampliar las oportunidades de formación y recreación.