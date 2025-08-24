¿Estrés y cansancio constante? La respuesta puede estar en el ADN

Más allá de las demandas de la vida cotidiana, los genes tienen mucho que decir respecto al cansancio y el estrés que sufren las personas.

Llegó la mitad del año y con él, el cansancio. El trabajo, la rutina, los retos personales y las demandas familiares pueden desgastarnos, y para algunos puede ser difícil recuperar la vitalidad aún completando las ocho horas necesarias de descanso.

Pero sentirse fatigado sin razón aparente o tener dificultades para afrontar el estrés cotidiano son experiencias comunes. Lo que pocas personas saben es que parte de esas sensaciones puede estar escrita en los genes. Los avances en la medicina personalizada demostraron que a través del ADN es posible conocer de antemano los niveles de energía diarios y la capacidad de respuesta al estrés físico y mental.

Con una simple muestra de sangre, es posible analizar más de 700.000 variantes genéticas y más de 80 rasgos vinculados a la salud, la nutrición y el bienestar. Muchos de estos rasgos están directamente relacionados con los niveles de energía diarios y la capacidad de respuesta al estrés físico y mental.

Adrián Turjanski, director científico de Gen360 e investigador del CONICET.

Energía desde la célula

Estar cansado no debe tomarse a la ligera: un informe del 2024 de la National Sleep Foundation – ONG estadounidense dedicada al estudio del sueño- reveló que el 21% de los accidentes automovilísticos se deben a la somnolencia o directamente a quedarse dormido. Se trata de la causa más común de siniestro vial después del consumo de sustancias como el alcohol y la distracción. Estar mucho tiempo detrás del volante, con la percepción puesta en el camino, es un desgaste de energía que puede desembocar en tragedias si no se toman los descansos necesarios o no se cambia de conductor.

Detrás del cansancio crónico y la falta de concentración, que no discriminan por edad o qué tan activa es una persona, puede haber una falta de absorción de micronutrientes necesarios para la producción de energía como la vitamina B12, B6, D y el magnesio. Estas moléculas son fundamentales para el correcto funcionamiento de las mitocondrias, las verdaderas fábricas energéticas de nuestras células.

“No todas las personas metabolizan estos nutrientes de la misma manera. Algunas tienen variantes genéticas que hacen que necesiten una mayor ingesta o suplementación para mantener niveles adecuados”, explica Adrián Turjanski, director científico de Gen360 e investigador del CONICET.

Cómo respondemos al estrés también está en nuestros genes

La genética también desempeña un papel crucial en cómo el cuerpo responde al estrés físico y mental. Los test genéticos permiten identificar rasgos vinculados a la fatiga neuromuscular temprana o una mayor inflamación post-esfuerzo, predisposiciones que pueden impactar tanto el rendimiento deportivo como la capacidad de recuperación física y emocional.

Además, estas pruebas analizan la forma en que el organismo procesa sustancias que influyen en el sistema nervioso, como la cafeína y el alcohol. Ciertas variantes genéticas pueden prolongar sus efectos, generando ansiedad, insomnio o irritabilidad si su consumo no es moderado.

«Conocer estas respuestas individuales es clave para ajustar hábitos cotidianos que impactan directamente en nuestro bienestar mental y físico,» destaca Turjanski.

Personalización: la clave para sentirse mejor

Comprender el perfil genético de cada persona permite tomar decisiones más informadas y precisas sobre alimentación, suplementación y rutinas de ejercicio o descanso. El enfoque ya no reside en seguir reglas generales o modas, sino en actuar con información concreta y personalizada sobre el funcionamiento único del propio cuerpo.

«La genética no predice nuestro destino, pero sí nos ofrece herramientas valiosas para tomar decisiones informadas que pueden mejorar significativamente nuestra calidad de vida», concluye el director de Gen360. En la búsqueda de recuperar la energía y gestionar eficazmente el estrés, el análisis genético se posiciona como un punto de partida fundamental para el bienestar individual.