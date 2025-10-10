Estrella Vóley campeón Sub 14 del Apertura AVRG

Estrella Vóley superó a Estrella Vóley Blanco por 3-0 (25-14/25-14/25-19), al cabo de 1:04, en el gimnasio del Polivalente de Arte, en la final del Apertura Sub 14 femenino (Zona A) de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), al tiempo que ADeFu fue 3°, tras el 2-1 (25-13/25-27/15-10) sobre Metalúrgico Azul.

RIO GRANDE.- En semifinales: Estrella Vóley-ADeFu 2-0 (25-17/25-17) y Estrella Vóley Blanco-Metalúrgico Azul 2-1 (12-25/25-18/16-14).

En el encuentro decisivo, para el ganador anotaron Martínez (20), Fernández (9), Morandi (7), Marchisio (6), Valenzuela (6) y Cochari (3). Y para su rival, Baeza (9), Ibarra (7), Tallo (3) y Acuña (3).

Toda la actividad

La actividad de la AVRG continuará mañana y el domingo, en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas. El sábado se definirá el Sub 13 femenino del Apertura, y habrá una partido del Clausura, en Primera División femenina, que proseguirá al día siguiente, junto a encuentros en Segunda de ambas ramas, y del Sub 12 mixto. NEWCOM DIA DE LA MADRE. Fusión Fénix/Yewarsi (+60) –foto- y Amigos (+50) vencieron a HdP.

En cuanto al Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), se publican los resultados registrados la pasada semana en la capital y aquí, y solamente habrá actividad el domingo, en tres recintos de Ushuaia.

Hasta el domingo se extenderá -en el Anexo del Microestadio Provincial- un Curso de Entrenador Provincial 1, a cargo del entrenador e instructor Marcelo Leiva, de Comodoro Rivadavia.

Y en tres jornadas se jugará -en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte- el torneo Mixto Libre del Club Frías, con 12 equipos, repartidos en dos zonas. La final está prevista para las 16.00 del domingo 12. ADEFU. Las naranjas completaron el podio en Chacra II.

OFICIAL FVF * RÍO GRANDE

Categ. Partido Resultado

F-My Academia-AEP “A” 2-1 (25-23/22-25/15-10)

F-My Universit.-AEP “C” 2-0 (25-6/25-4)

F-My AEP “A”-Universit. 0-2 (23-25/26-28)

F-My AEP “C”-Academia 0-2 (7-25/10-25)

F-16 AEP “A”-Academia 1-2 (20-25/25-6/12-15)

F-16 AEP “B”-CDM 2-0 (25-16/25-21)

F-16 CDM-AEP “A” 0-2 (15-25/16-25)

F-16 CdD-AEP “B” 1-2 (26-24/21-25/13-15)

F-16 Academia-Imago 2-0 (25-14/25-15)

F-16 AEP “A”-CdD 2-0 (25-14/25-18)

F-16 Imago-CDM 0-2 (12-25/18-25)

F-16 AEP “B”-Academia 2-0 (25-17/25-14)

M-18 Academia-AEP 1-2 (14-25/25-19/11-15)

M-18 Galicia-Academia 0-2 (21-25/11-25)

M-16 AEP-Academia 0-2 (16-25/15-25)

M-16 Galicia-Academia 0-2 (21-25/18-25)

OFICIAL FVF * USHUAIA

Categ. Partido Resultado

F-16 AEP “C”-ADeFu 0-2 (13-25/11-25)

F-16 Estrella V-Muni 2-0 (25-8/25-22)

F-16 Galicia-ADeFu 2-0 (25-18/25-22)

F-16 Estrella V-AEP “C” 2-0 (25-11725-18)

F-16 Municipal-ADeFu 0-2 (8-25/18-25)

F-16 Galicia-Estrella V 1-2 (23-25/25-14/17-19)

M-My AEP-Universit. 0-2 (16-25/21-25)

M-My Imago-Universit. 0-2 (17-25/15-25)

M-My Universit.Galicia 2-0 (25-15/25-17)

TORNEO MIXTO CLUB FRIAS

Zona A: Viernes 10: 9:00 Neta a Net-Titanes; 11:00 Las Bratz-Solnik; 13:00 Chaco FE-Triplee X; 15:00 Las Bratz-Chaco FE; 17:00 Titanes-Solnik; 19:00 Triple X-Net a Net; 21:00 Bratz-Net a Net. Sábado 11: 10:00 Titanes-Triple X; 12:00 Chaco FE-Solnik; 14:00 Las Bratz-Titanes; 16:00 Chaco FE-Net a Net; 18:00 Solnik-Triple X; 20:00 Net a Net-Solnik. Domingo 12: 09:00 Titanes-Chaco FE; 11:00 Las Bratz-Triple X. Zona B: Viernes 10: 10:00 Menta Team-El Rejunte; 12:00 Génesis-Old Blues; 14:00 Los Delirantes-Camiseteros; 16:00 Old Blues-Menta Team; 18:00 Camiseteros-El Rejunte; 20:00 Los Delirantes-Génesis. Sábado 11: 09:00 Menta Team-Los Delirantes; 11:00 El Rejunte-Old Blues; 13:00 Génesis-Camiseteros; 15:00 Los Delirantes-El Rejunte; 17:00 Génesis-Menta Team; 19:00 Camiseteros-Old Blues; 21:00 El Rejunte-Génesis. Domingo 12: 10:00 Old Blues-Los Delirantes; 12:00 Menta Team-Camiseteros. Ronda Final: Domingo 12: 13:00 Semifinal 1 (1° Zona A-2° Zona B); 14:00 Semifinal 2 (1° Zona B-2° Zona A); 15:00 Tercer puesto (perdedores de semifinales); 16:00 Final (ganadores de semifinales). Gimnasio: Polivalente de Arte.

APERTURA/CLAUSURA AVRG * PROGRAMACION

Día/H Categ. Partido

S/14:30 F-13 Estrella V-Met.Azul

S/15:45 F-13 Universit.-CDM

S/17:00 F-13 Tercer puesto

S/18:15 F-13 Final

S/19:30 F-My-1° Valkyrias-Universit.

D/12:30 X-12-A Metal.-Academia Bco.

Día/H Categ. Partido

D/13:45 X-12-B Academia Bordó-CdD

D/15:00 X-12-A Academia Bco.-Est/Hasp

D/16:15 F-My-2° Norte Austral-Fénix

D/17:30 F-My-2° CdD-Toque F. “A”

D/18:45 M-My-2° CdD Verde-Toque F.

D/20:00 M-My-1° Polo Team-CdD Negro

OFICIAL FVF * PROGRAMACION

Gim. Hora Categ. Partido

Esc.13 10:00 F-12 Municipal-Galicia

Esc.13 12:30 F-14-A AEP-Imago

Esc.13 15:00 F-12 Imago-Tolkeyén

Esc.13 17:30 F-14-B Galicia-Tolkeyén

Esc.13 18:45 F-16-A AEP “B”-AEP

Esc.13 20:00 F-16-B Galicia-AEP “C”

A.Giró 10:00 F-May Imago-Universit.

A.Giró 11:15 F-18-A Universit.-Muni

A.Giró 12:30 F-May Universit.-AEP “B”

Gim. Hora Categ. Partido

A.Giró 13:45 F-18-A Galicia-Universit.

A.Giró 15:00 M-14 AEP-Galicia

A.Giró 16:15 F-18-A AEP-Universit.

A.Giró 17:30 M-May AEP-Imago

A.Giró 18:45 M-May Imago “B”-Mutual

Favale 11:15 F-13-A Imago-Estrella V

Favale 13:45 F-13-A Tolkeyén-Estrella V

Favale 16:15 F-13-A AEP-Estrella V