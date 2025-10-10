Estrella Vóley campeón Sub 14 del Apertura AVRG

Estrella Vóley superó a Estrella Vóley Blanco por 3-0 (25-14/25-14/25-19), al cabo de 1:04, en el gimnasio del Polivalente de Arte, en la final del Apertura Sub 14 femenino (Zona A) de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), al tiempo que ADeFu fue 3°, tras el 2-1 (25-13/25-27/15-10) sobre Metalúrgico Azul.
RIO GRANDE.- En semifinales: Estrella Vóley-ADeFu 2-0 (25-17/25-17) y Estrella Vóley Blanco-Metalúrgico Azul 2-1 (12-25/25-18/16-14).
En el encuentro decisivo, para el ganador anotaron Martínez (20), Fernández (9), Morandi (7), Marchisio (6), Valenzuela (6) y Cochari (3). Y para su rival, Baeza (9), Ibarra (7), Tallo (3) y Acuña (3).
Toda la actividad
La actividad de la AVRG continuará mañana y el domingo, en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas. El sábado se definirá el Sub 13 femenino del Apertura, y habrá una partido del Clausura, en Primera División femenina, que proseguirá al día siguiente, junto a encuentros en Segunda de ambas ramas, y del Sub 12 mixto.
En cuanto al Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), se publican los resultados registrados la pasada semana en la capital y aquí, y solamente habrá actividad el domingo, en tres recintos de Ushuaia.
Hasta el domingo se extenderá -en el Anexo del Microestadio Provincial- un Curso de Entrenador Provincial 1, a cargo del entrenador e instructor Marcelo Leiva, de Comodoro Rivadavia.
Y en tres jornadas se jugará -en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte- el torneo Mixto Libre del Club Frías, con 12 equipos, repartidos en dos zonas. La final está prevista para las 16.00 del domingo 12.
OFICIAL FVF * RÍO GRANDE
Categ. Partido Resultado
F-My Academia-AEP “A” 2-1 (25-23/22-25/15-10)
F-My Universit.-AEP “C” 2-0 (25-6/25-4)
F-My AEP “A”-Universit. 0-2 (23-25/26-28)
F-My AEP “C”-Academia 0-2 (7-25/10-25)
F-16 AEP “A”-Academia 1-2 (20-25/25-6/12-15)
F-16 AEP “B”-CDM 2-0 (25-16/25-21)
F-16 CDM-AEP “A” 0-2 (15-25/16-25)
F-16 CdD-AEP “B” 1-2 (26-24/21-25/13-15)
F-16 Academia-Imago 2-0 (25-14/25-15)
F-16 AEP “A”-CdD 2-0 (25-14/25-18)
F-16 Imago-CDM 0-2 (12-25/18-25)
F-16 AEP “B”-Academia 2-0 (25-17/25-14)
M-18 Academia-AEP 1-2 (14-25/25-19/11-15)
M-18 Galicia-Academia 0-2 (21-25/11-25)
M-16 AEP-Academia 0-2 (16-25/15-25)
M-16 Galicia-Academia 0-2 (21-25/18-25)
OFICIAL FVF * USHUAIA
Categ. Partido Resultado
F-16 AEP “C”-ADeFu 0-2 (13-25/11-25)
F-16 Estrella V-Muni 2-0 (25-8/25-22)
F-16 Galicia-ADeFu 2-0 (25-18/25-22)
F-16 Estrella V-AEP “C” 2-0 (25-11725-18)
F-16 Municipal-ADeFu 0-2 (8-25/18-25)
F-16 Galicia-Estrella V 1-2 (23-25/25-14/17-19)
M-My AEP-Universit. 0-2 (16-25/21-25)
M-My Imago-Universit. 0-2 (17-25/15-25)
M-My Universit.Galicia 2-0 (25-15/25-17)
TORNEO MIXTO CLUB FRIAS
Zona A: Viernes 10: 9:00 Neta a Net-Titanes; 11:00 Las Bratz-Solnik; 13:00 Chaco FE-Triplee X; 15:00 Las Bratz-Chaco FE; 17:00 Titanes-Solnik; 19:00 Triple X-Net a Net; 21:00 Bratz-Net a Net. Sábado 11: 10:00 Titanes-Triple X; 12:00 Chaco FE-Solnik; 14:00 Las Bratz-Titanes; 16:00 Chaco FE-Net a Net; 18:00 Solnik-Triple X; 20:00 Net a Net-Solnik. Domingo 12: 09:00 Titanes-Chaco FE; 11:00 Las Bratz-Triple X. Zona B: Viernes 10: 10:00 Menta Team-El Rejunte; 12:00 Génesis-Old Blues; 14:00 Los Delirantes-Camiseteros; 16:00 Old Blues-Menta Team; 18:00 Camiseteros-El Rejunte; 20:00 Los Delirantes-Génesis. Sábado 11: 09:00 Menta Team-Los Delirantes; 11:00 El Rejunte-Old Blues; 13:00 Génesis-Camiseteros; 15:00 Los Delirantes-El Rejunte; 17:00 Génesis-Menta Team; 19:00 Camiseteros-Old Blues; 21:00 El Rejunte-Génesis. Domingo 12: 10:00 Old Blues-Los Delirantes; 12:00 Menta Team-Camiseteros. Ronda Final: Domingo 12: 13:00 Semifinal 1 (1° Zona A-2° Zona B); 14:00 Semifinal 2 (1° Zona B-2° Zona A); 15:00 Tercer puesto (perdedores de semifinales); 16:00 Final (ganadores de semifinales). Gimnasio: Polivalente de Arte.
APERTURA/CLAUSURA AVRG * PROGRAMACION
Día/H Categ. Partido
S/14:30 F-13 Estrella V-Met.Azul
S/15:45 F-13 Universit.-CDM
S/17:00 F-13 Tercer puesto
S/18:15 F-13 Final
S/19:30 F-My-1° Valkyrias-Universit.
D/12:30 X-12-A Metal.-Academia Bco.
Día/H Categ. Partido
D/13:45 X-12-B Academia Bordó-CdD
D/15:00 X-12-A Academia Bco.-Est/Hasp
D/16:15 F-My-2° Norte Austral-Fénix
D/17:30 F-My-2° CdD-Toque F. “A”
D/18:45 M-My-2° CdD Verde-Toque F.
D/20:00 M-My-1° Polo Team-CdD Negro
OFICIAL FVF * PROGRAMACION
Gim. Hora Categ. Partido
Esc.13 10:00 F-12 Municipal-Galicia
Esc.13 12:30 F-14-A AEP-Imago
Esc.13 15:00 F-12 Imago-Tolkeyén
Esc.13 17:30 F-14-B Galicia-Tolkeyén
Esc.13 18:45 F-16-A AEP “B”-AEP
Esc.13 20:00 F-16-B Galicia-AEP “C”
A.Giró 10:00 F-May Imago-Universit.
A.Giró 11:15 F-18-A Universit.-Muni
A.Giró 12:30 F-May Universit.-AEP “B”
Gim. Hora Categ. Partido
A.Giró 13:45 F-18-A Galicia-Universit.
A.Giró 15:00 M-14 AEP-Galicia
A.Giró 16:15 F-18-A AEP-Universit.
A.Giró 17:30 M-May AEP-Imago
A.Giró 18:45 M-May Imago “B”-Mutual
Favale 11:15 F-13-A Imago-Estrella V
Favale 13:45 F-13-A Tolkeyén-Estrella V
Favale 16:15 F-13-A AEP-Estrella V