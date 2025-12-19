Estrella, en Sub 13

Estrella Vóley se adjudicó el primer puesto del Campeonato Clausura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), e la categoría Sub 13 femenino, al imponerse en sets corridos a Academia TdF Vóley.

RIO GRANDE.- Mientras que el podio se completó con Universitario Rojo, que en el partido por el tercer puesto también le ganó por 2-0 a Metalúrgico.

Aquí está toda la ronda final: semifinales: Estrella Vóley (1° Zona A)-Metalúrgico (2° Zona B) 2-0 (25-10/25-17) y Academia TdF Vóley (1° Zona B)-Universitario Rojo (2° Zona A) 2-0 (25-8/25-19); 3° puesto: Universitario Rojo-Metalúrgico 2-0 (26-24/25-21); Final: Estrella Vóley-Academia TdF Vóley 2-0 (26-24/25-19). SUBCAMPEONAS. El conjunto de Academia TdF Vóley.

En el encuentro decisivo, EV se adelantó 7-1, con un bloqueo de Sol Morandi (6 puntos en total) y un par de aces de Victoria Martínez (10). La máxima diferencia en el parcial fue de once puntos (17-6), tras dos saques de aquella. Academia, que al principo había descontado con dos servicios de Yazmín Ybars (4), lo igualó en 18 con otros cinco de Francesca Sorini (10). Nuevamente se escapó EV, empatando Ybars, en 23, y el futuro campeón lo definió en el segundo set ball.

En el segundo capítulo se repitieron los errores de Academia, pese a las anotaciones de Sorini, Delfina González (9) y Victoria Asencio (3). Valieron más los de Alana Baeza (2) y Martínez, para que EV lo definiera tras el 16-15. TERCERAS. Universitario Rojo completó el podio.

ESTRELLA VOLEY 2 * 0 ACADEMIA TDF

Estrella Vóley: 26.Alma Acuña (0), 4.Pilar Chilot (1); 27.Alana Baeza (3), 12.Sol Morandi (6); 5.Victoria Martínez (10), 30.Serena Torres (0) (FI); 23.Catalina Bonadeo (0), 41.Aymé Flores (0). E: Marcelo Martínez (20). Academia TdF Vóley: 15.Ana Urquiza (0), 3.Xiomara Velázquez (1); 7.Yazmín Ybars(4), 12.Delfina Boccardo (0); 4.Delfina González (9), 5.Victoria Asencio (3) (FI); 6.Lucía Pisano (líbero), 8.Francesca Sorini (10), 2.Irina Rodríguez (0). E: Pedro Terra/Jeremías Sipaila (27). Parciales: 1° set: Estrella Vóley 26-24 (5-1/10-5/15-6/20-18/23-20), en 26’. 2° set: Estrella Vóley 25-19 (5-2/10-9/15-11/20-16), en 21’. Puntos: por errores del rival: EV 31, Academia 16; totales: EV 51, Academia 43. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): EV 12 (1/4/3/4), Academia 8 (0/0/8/0). Duración: 2:50. Arbitros: Beatriz Romero (1°)/David Ortiz (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (14/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final Sub 13 femenino).