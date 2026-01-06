Este viernes Río Grande lanza el nuevo patio gastronómico “Vacaciones en el Parque”

Con el objetivo de seguir generando espacios de encuentro al aire libre y acompañar a los emprendedores locales, el Municipio de Río Grande pone en marcha “Vacaciones en el Parque” un nuevo patio gastronómico y cultural que funcionará durante los meses de enero y febrero en el Parque de los 100 Años.

La propuesta surge a partir de una inquietud planteada por los propios emprendedores durante el Encendido del Arbolito, instancia en la que el intendente Martín Perez escuchó sus ideas y asumió el compromiso de avanzar en una alternativa concreta que permita potenciar su trabajo y, al mismo tiempo, sumar propuestas culturales y recreativas en espacios públicos de la ciudad.

El Patio contará con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados, que ofrecerán una amplia variedad de opciones para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar al aire libre. A su vez, se desarrollarán actividades culturales y recreativas dos fines de semana por mes, promoviendo el uso de los espacios públicos durante la temporada estival.

El lanzamiento oficial tendrá lugar este viernes 9 de enero, a partir de las 18 horas, en el playón de estacionamiento del Parque de los 100 Años. La jornada marcará el inicio de un fin de semana con propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas pensadas especialmente para las infancias.

Durante los primeros fines de semana de enero, el patio gastronómico estará acompañado por shows musicales de bandas locales, presentaciones de DJ y jornadas recreativas, que incluirán juegos, actividades infantiles y propuestas de educación vial. De esta manera, se busca ofrecer una programación diversa que convoque a distintos públicos y fomente la participación comunitaria.

Al respecto, la directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, destacó la importancia de esta iniciativa para la ciudad. “Desde el Municipio celebramos profundamente el inicio de ‘Vacaciones en el Parque’ porque creemos en este tipo de propuestas que transforman los espacios públicos en lugares de encuentro, disfrute y comunidad. Es una idea que nace del diálogo del Intendente con los emprendedores y de pensar el verano como una oportunidad para compartir, recrearnos y fortalecer el entramado social de nuestra ciudad”, expresó.

En esa misma línea, Sánchez remarcó que “no es sólo un patio gastronómico. Es un espacio pensado para las familias, para las infancias, para los jóvenes y para quienes eligen disfrutar del aire libre. Promueve el uso responsable y el cuidado de nuestros espacios públicos, genera propuestas culturales accesibles y construye comunidad a partir de la convivencia y el disfrute compartido”.

Finalmente, la funcionaria subrayó que “‘Vacaciones en el Parque’ se enmarca en una política pública del Municipio de Río Grande que apuesta a una ciudad activa, con propuestas culturales, recreativas y económicas que se desarrollan de manera ordenada, segura y planificada. Creemos en un Estado que articula, que escucha y que genera oportunidades para todos y todas” concluyó.