Este viernes comenzarán los alegatos en el juicio por abuso sexual a dos menores en Tolhuin

Tras finalizar la etapa testimonial, el Tribunal de Juicio dispuso un cuarto intermedio y fijó para este viernes la continuidad del debate con la exposición de las partes.

RÍO GRANDE.– Hoy concluyó la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio oral y no público que se desarrolla contra un hombre (46) acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad en la ciudad de Tolhuin.

Durante la última jornada del debate prestaron declaración tres testigos, convocados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Defensa, quedando así cerrada la producción de prueba testimonial en el proceso.

Finalizada esta instancia, el Tribunal de Juicio —integrado por Eduardo López, quien lo preside, junto a los jueces Verónica Marchisio y Pedro Fernández, este último en carácter de subrogante— resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 9:30 horas.

En esa audiencia se dará inicio a la etapa de alegatos. En primer término expondrá la Fiscalía, representada por la fiscal Mariel Zárate, y posteriormente será el turno de la Defensa Oficial, a cargo del defensor Marcelo Escola.