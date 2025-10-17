Este sábado se realiza el Bingo de las Maternidades

Con las 3.000 entradas agotadas, el Municipio de Río Grande se prepara para vivir el Bingo de las Maternidades que se realizará este 18 de octubre, a partir de las 16 horas, en el gimnasio Don Bosco.

Las entradas fueron distribuidas de manera gratuita en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y brindar la oportunidad de participación a todas las mujeres.

El Bingo de las Maternidades es una propuesta que ha generado gran expectativa y entusiasmo en las vecinas riograndenses por ser parte de una tarde donde se disfrutará y celebrará la dedicación de todas las madres.

Además, durante el evento participarán diferentes áreas del Municipio: la Subsecretaría de Cultura de la mano de la Banda Municipal de Música y la Secretaría de Salud con promotoras concientizando sobre la importancia de la prevención del Cáncer de Mama.