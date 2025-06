Este sábado se completa la primera fase en Primera A

Este sábado la Liga Oficial de Fútbol, a través del Departamento de Futsal AFA, completará la primera fase de la Copa Ciudad de Río Grande en Primera A con cuatro cotejos que han quedados pendientes del debut.

RIO GRANDE.- Desde las 16:00 jugarán San Isidro y San Francisco y cuyo ganador es esperado por Defensores del Sur quien en su presentación eliminó a Escuela Argentina en el mejor cotejo de los encuentros que se han disputado.

Luego desde las 18:00 jugarán Estrella Austral y Luz y Fuerza, otro de los partidos más esperados de este fin de semana y del cual aún no se sabe si el Eléctrico podrá contar con la presencia de sus nuevos refuerzos, no referimos a Franco Torres y Tobías Riquelme quienes aún no han sido habilitados, y ya son casi cinco meses que están en la dulce espera.

Más tarde, desde las 20:00, será el turno de Los Troncos contra Camioneros y cuyo ganador se verá las caras con Arsenal RG quien eliminó a Hay Vida en Jesús Futsal. EL Azul presentará a su nuevo entrenador, Gabriel Caballero, y quizás el retorno de Alan Ojeda, el jugador más importante de la institución en 2024.

Y finalizando, desde las 22:00 estarán frente a frente ADEFU contra Rosario RG, dos que ya tienen una linda historia entre ambos y el ganador jugará con el vencedor del juego entre los de la Margen Sur y los Eléctricos.

Vale recordar que estos encuentros fueron postergados por la participación de ADEFU, Camioneros y San Isidro en el primer Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA que se disputó en San Juan.

Sin definición con los pases

El miércoles por la noche, en reunión de presidentes de los clubes que componen la Liga, los mismos no lograron llegar a un acuerdo con abrir el libro de pases, el cual el Departamento de Futsal AFA ya lo había habilitado para los elencos de Primera B y que desde el lunes venidero sería para el resto de las divisionales, incluyendo a la Primera A y Femenino.

Al ver que no había forma de destrabar el conflicto y que se dejaba de lado a muchos jugadores que ya estaban entrenando en sus nuevas instituciones, la Liga Oficial medió y le dio la posibilidad a los clubes que quieran sumar pases libres que lo hagan y aquellos que no estén de acuerdo con la apertura del libro de pases, no estén obligados a ceder algún jugador que le pertenezca.

Pero estos últimos, si bien se respetará la decisión de no ceder jugadores de sus respectivos elencos, tampoco podrán sumar jugadores bajo ninguna de las alternativas, es decir pase inter club, libertad de acción o libre.

De todas maneras esta posibilidad que pensó la Comisión Directiva, fue elevada al Consejo Federal (CFFA) quien se encarga de homologar los torneos de todas las ligas del interior y quien debe dar el visto bueno a esta alternativa, y que anoche, al cierre de esta edición, no se había promulgado al respecto.

Sábado 28 de junio – Fortaleza Verde

16:00 – CCRG A San Isidro vs. San Francisco

18:00 – CCRG A Estrella Austral vs. Luz y Fuerza

20:00 – CCRG A Los Troncos vs. Camioneros

22:00 – CCRG A ADEFU vs. Rosario RG

Síntesis – CCRG

Metalúrgico 1 – 11 Deportivo Río Grande

Metalúrgico: Tomás Montiel.

Deportivo Río Grande: Gustavo Clement (2), Tomás Abdala (2), Fernando Tulián (2), Adrián López (2), Tomás Elías, Juan Pablo Valenzuela y Nicolás Balart.

Arbitros: Carlos Lazarte y Marcos Moreno.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Francisco Chávez en Metalúrgico.

HVJ Futsal 1 – 5 Arsenal RG

HVJ Futsal: Nahuel Heredia.

Arsenal RG: Juan Carlos Córdoba (2), Sebastián Sánchez, Javier Arenas y Christian Navarro.

Arbitros: Christian Farieri y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

18 de Diciembre 7 – 3 Defensores

18 de Diciembre: Agustín Núñez (3), Nicolás Guaquin, Agustín Sánchez, Nazareno Vargas y Santiago Dorrego.

Defensores: Jonathan Ibarra, Sebastián Sosa y Ariel Vargas.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Deportivo Frías 1 – 2 Club Italiano

Deportivo Frías: Eneas Ferreyra.

Club Italiano: Jonatan Alvarez y Franco Villarroel.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsados Agustín Gutiérrez en Deportivo Frías; Jonatan Alvrez y Milton Monge.

Escuela Argentina 3 – 4 Defensores del Sur

Escuela Argentina: Benjamín Martínez, Nazareno Alurralde y Braian Thea.

Defensores del Sur: Braian Sánchez (2), Facundo Peroni y Adrián Sosa.

Arbitros: Chistian Farieri y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Kiricocho 4 – 3 Albatros

Kiricocho: Joaquín Alurralde (2) y Jonatan Torres (2).

Albatros: Ignacio Maidana (2) y Gonzalo Fernández.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsados Pablo Verón y Tomás Ascencio en Albatros.