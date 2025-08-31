“Este no es el primer hecho de corrupción que sale a la luz en el Gobierno de Javier Milei”

En esta línea, Andrea Freites, diputada nacional de UxP, señaló que no es el primer escándalo de corrupción que atraviesa la gestión Javier Milei en poco más de un año y medio de Gobierno: “Ya tenemos pedidos de coimas para quienes quieren tener una audiencia con el presidente, en el que aparece Karina Milei. Tenemos los contratos con el Banco Nación y una de las tantas empresas que tiene Martín Menem de manera privada, y aparecen Lule Menem y Karina Milei. Están las valijas que aparecieron y que nadie, ni la Aduana, pudo explicar. Apareció el tema $LIBRA”.

USHUAIA.- Sobre esto último, Freites recordó que “en muchas sesiones el presidente de la Cámara y los aliados armaban un show y no se pudo avanzar. No es nada más que formar una Comisión de Investigación. No se acusaba a nadie. En una comisión informativa fueron muchas personas a dar cuenta de por qué vinculan y es importante el tuit del presidente de la Nación”.

“Ahora sale esto, en donde nuevamente aparecen Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en un contexto en el que las personas con discapacidad hacen una vigilia para que los diputados entiendan la importancia de la Ley. Hay audios, actúa la Justicia y hay allanamientos”, sentenció.

Y denunció que “ellos tratan de justificar diciendo que es una fenomenal movida política armada por la oposición. Esto que sale a la luz, y con lo que cada vez hay más pruebas, tiene que ver con internas de ellos mismos. La gente viene con un recorte enorme a los jubilados, las personas con discapacidad, el Garrahan, las universidades y la gente en común, que está cansada. Este Gobierno venía, en teoría, a luchar contra la corrupción”.

“No aparecen funcionarios de segunda y tercera línea, sino el presidente de la Nación, su hermana y figuras que son claves. Preocupa el silencio en el Gobierno. Ellos son muy rápidos para atropellar con maltratos y violencia, pero hoy están desencajados”.

Además, insistió en que el escándalo se da en un contexto atravesado por tensiones sociales suscitadas luego del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Hay un Manuel Adorni diciendo que el corrupto Gobierno anterior había entregado una pensión entregando la radiografía de un animal. En los audios, aparece Spagnuolo diciendo ‘yo le dije a Adorni que no se otorgó y él dice que sí’”.

“Claramente acá hay una decisión del Gobierno de mentir y decir lo que viene diciendo. Lo bueno es que estos dichos salen a la luz por ellos mismos. Vienen intentando crear un clima en el que estaba todo mal y era terrible, para decir que la gente tiene que aguantar este recorte que asfixia a las familias argentinas”, denunció.

Por otro lado, habló sobre la conformación de la comisión investigadora para el caso $LIBRA: “Se logró que haya un presidente en la comisión de investigación del caso $LIBRA. La presidencia estaba más que merecida para Sabrina Selva, que trabajó muchísimo. Con lo que viene sucediendo, fue una decisión del bloque la de no presidir. Si no la íbamos a tener a Giudici como ayer, diciendo ‘son los peronchos, los kukas, los peronistas los que quieren desestabilizar el Gobierno’”.

“Entendiendo que nos correspondía la presidencia, se dejó de lado, para ponernos de acuerdo con el bloque de Pichetto. Todos entendíamos que podía ser Maxi Ferraro el que lleve adelante esta comisión de investigación”, explicó.

Freites precisó que “está Maxi como presidente, Juan Marino como secretario y se dejó la vicepresidencia vacante, porque le corresponde a La Libertad Avanza. Van a juntarse el próximo martes para avanzar en un reglamento. Esa comisión va a funcionar hasta el 10 de noviembre; se van a reunir todas las pruebas que existen. Seguramente convocarán a Karina Milei y a otros funcionarios. El martes pasado se citó a Lugones y al interventor de la ANDIS y no estuvieron”.

Luego de ese tiempo, “todas las pruebas de esta comisión investigadora se le acercarán a la Justicia y se mostrará cómo se viene avanzando a nivel internacional. Hay muchas pruebas y declaraciones de personas que denunciaron al Gobierno nacional. Esto se irá dando a conocer”.

La diputada insistió en los escándalos por corrupción que surgen y reprochó: “Desde el fin de semana pasado, en lo que respecta a las coimas, hubo 16 allanamientos; también teníamos a uno de los dueños de la Suizo Argentina, al que encontraron huyendo con un pasaporte y dólares separados con sobres con iniciales. Hay muchos más audios que saldrán y la Justicia ya los tiene. Hay un avance de la Justicia en esta causa y en la causa ‘$LIBRA’. La diferencia es que en $LIBRA no está sólo la Justicia argentina, sino que Estados Unidos avanza muy fuerte”.

También se refirió al avance de la campaña electoral, augurando que la violencia que se vive a nivel nacional –vista en los abucheos públicos al presidente y al diputado José Luis Espert- no lleguen a Tierra del Fuego: “Espero que esta campaña pueda llevarse de la mejor manera, dando a conocer la propuesta de cada uno y el trabajo de territorio que Fuerza Patria viene haciendo hace rato, ahora más reforzado”.

De igual forma, no evitó hablar de la violencia que se vive a nivel nacional y marcó que el Gobierno de Javier Milei tiene responsabilidad en esta escalada: “La gente está mirando por la tele todo el tiempo cómo cagan a palos a los jubilados todos los miércoles. En cualquier marcha hay un despliegue increíble de las fuerzas de seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que atropellan, golpean y tenemos un fotógrafo grave, como Pablo Grillo. Hoy hace siete u ocho días que el presidente de la Nación paró un poco. La gente está bancando y bancando. Todos venían contra la corrupción y la casta. Este no es un armado de nadie. Es de ellos mismos”.

Y recordó que “Espert es el que decía ‘cárcel o bala’ y quería colgar a los peronistas en la plaza. Ayer escuchaba a una comerciante que decía ‘yo no soy de ningún partido político, pero cuando se enteraron que venía se empezaron a convocar’. En un medio decían que habían puesto un contenedor con piedras, y la vecina contaba que estaba hace quince días. No se preparó. La gente reacciona”.

“Pareciera, por el actuar de Martín Menem y Guillermo Francos, que pretenden ir por la campaña y mostrando que los peronistas los atacamos, pero en realidad es el enojo de la gente. Más allá de que haya algún peronista entre ellos, pero la verdad es que la gente está muy molesta”, mencionó.

Freites lamentó que “en la provincia hay una recesión terrible; no se vende nada; el turismo cayó; las industrias, más allá del acuerdo con Nación, están suspendiendo a gente; los que trabajaban limpiando una casa hoy no lo pueden hacer. Esta situación económica y social es terrible. El enojo de la gente viene de ahí”.

Por último, adelantó: “La semana que viene pretendo quedarme en la provincia y trabajaremos con los candidatos para hacerles llegar la propuesta y lograr que nuestro frente pueda lograr las dos bancas. En eso estamos abocados todos los que conformamos Fuerza Patria”.