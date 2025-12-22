Este lunes reabre el Aeropuerto de Río Gallegos

El Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” vuelve a abrir este lunes. El acto oficial, previsto inicialmente para este lunes al mediodía será a las 16:00 y la habilitación para operaciones comerciales este martes a las 00:00.

Luego de haber cerrado el 1° de septiembre y a 48 horas de la Nochebuena, el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos vuelve a abrir.

El acto oficial de inauguración de la pista tendrá lugar este lunes 22 y si bien inicialmente estaba programado para el mediodía, finalmente se realizará a las 16:00.

