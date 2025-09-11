Este finde se viene la 2° Fiesta del Turismo Rural: astroturismo y folklore



San Francisco de Bellocq será sede de la 2° Fiesta del Turismo Rural, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el Predio La Ex Estación con entrada libre y gratuita.

BUENOS AIRES.- San Francisco de Bellocq, localidad rural ubicada a 48 kilómetros de Tres Arroyos y a 480 de Capital Federal, este finde semana se prepara para vivir una fiesta que combina tradición, turismo y diversión para toda la familia. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, talleres, conferencias, gastronomía típica, feria de artesanos y emprendedores, además de stands institucionales y propuestas culturales que ponen en valor la identidad del pueblo.

El delegado de San Francisco de Bellocq, Marcos Taboada, destacó la relevancia del encuentro y el valor del turismo rural para el distrito: “Nosotros elegimos el turismo rural porque nuestro partido tiene mucho para ofrecer, además de sol y playa. Queremos mostrar que existen otras alternativas para recorrer y disfrutar. Durante estas jornadas habrá instancias educativas con disertaciones de distintos referentes, pensadas tanto para prestadores de servicios, emprendedores y estudiantes de la carrera de Turismo que se dicta en el partido. La idea es generar un espacio de formación e intercambio de experiencias, donde cada participante pueda escuchar el testimonio de otro emprendedor del sector. También tendremos mesas de trabajo sobre habilitaciones, comercialización, turismo y emprendedurismo, entre otros temas. El astroturismo será otro de los grandes atractivos, como ya hemos hecho con otras temáticas. Y, por supuesto, no faltará la peña con espectáculos, food trucks, emprendedores y nuestros tradicionales asados, que son los mejores del partido. Los esperamos a todos para compartir y disfrutar de estos dos días”, concluyó.

El Centro Tradicionalista, fiel reflejo de la ruralidad de San Francisco de Bellocq.

El sábado estará dedicado a la jornada académica, con el acto de apertura oficial junto a autoridades y, desde las 10 hasta las 16 horas, habrá talleres prácticos y conferencias a cargo de distintos disertantes. A continuación, se realizará un recorrido histórico guiado. Por la tarde, a las 19, Ezequiel Brahim llevará adelante una experiencia de astroturismo en el predio, y desde las 21 la carpa de eventos se llenará de música y tradición con una gran peña folklórica en la que se presentarán Noelia Cuevas, Grupo Horizonte, Karen Montes de Oca, El Calden, Pancho Santarén, R. García y F. Pereyra, con el gran cierre a cargo de La F Etchemendy.

El domingo será el turno de la fiesta popular. La jornada comenzará a las 8.30 con la misa en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes y continuará a las 9.30 con la procesión de la Virgen, escoltada por el Centro Tradicionalista, hasta llegar al predio. A las 10 horas se presentará el fotolibro “Bellocq” del fotógrafo Leo Marino y a las 10.30 quedará inaugurada la muestra fotográfica digital de la prefiesta. Luego, a las 11, tendrá lugar un recorrido histórico narrativo en la ex estación del ferrocarril junto a María Angélica Chamús y Héctor Somovilla. Desde el mediodía, el escenario recibirá a artistas y grupos como Once al Alba, Arrullo Folk, Eugenia Cardozo, Bombos Legüeros, Pancho Santarén, Cerro 7 Colores, El Otro Pez y Facón, mientras que el gran cierre estará a cargo de Los Del Fuego.

Con entrada libre y gratuita, la 2° Fiesta del Turismo Rural se presenta como una oportunidad única para descubrir, aprender y celebrar el potencial turístico y cultural de los pueblos rurales bonaerenses. Más información y novedades se pueden encontrar en el Instagram oficial de la fiesta: @fiestadelturismorural.

Prensa y Difusión: Sandra Kan & Cristela Cicaré