Este fin de semana ‘Vidriera de Artistas’ en el MFA

En el marco del Mes de las Artes, el Museo Fueguino de Arte Nini Bernardello invita a la comunidad a ‘Vidriera de Artistas’, una feria para que creadores y artistas locales comercialicen sus obras, se den a conocer y establezcan una conexión directa con el público.

La cita es el sábado 6 de septiembre, de 15 a 19 h., en las instalaciones del museo ubicado en Avenida Belgrano 319 de Río Grande.

La iniciativa tiene que ver con propiciar un espacio de intercambio cultural y creatividad en un ambiente relajado y ameno.

Cabe resaltar que los asistentes no solo podrán explorar y adquirir obras de arte, sino que también encontrarán áreas especiales para compartir un mate, dibujar y pintar. Para crear la atmósfera perfecta, el evento estará acompañado por una cuidada selección de música en vinilo.

‘Vidriera de Artistas’ contará con la participación de: Ana Podwiazny, Ammura rg, Manija Ilustra, Sophie Mann, Birrita (Luciana Ramos), Momo, Kev Mercao, Jorge Bernard, La chica del tarot y Manu Barría.

La entrada es libre y gratuita. Para más información seguir las redes de @conocimientotdf