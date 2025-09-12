Este fin de semana se proyecta “Antártida-Dominio 1″

Narrada por Ricardo Darín y con música del Chango Spasiuk la película tiene un fuerte mensaje ambiental y relata la odisea de Joaquín y Julián Azulay -conocidos como Gauchos del Mar-, quienes navegaron desde Ushuaia hasta la Península Antártica en busca de la ola más austral del mundo, apoyando a la vez la creación de un área marina protegida en el Dominio 1.

“Este es el proyecto más grande y desafiante que hicimos tanto desde la producción como del mensaje y la causa”, dijo Joaquín Azulay sobre la película, que combina la aventura extrema con un llamado urgente a la conservación global del continente blanco.

En ambas funciones estará presente Joaquín, quien tras la proyección mantendrá un ida y vuelta con el público presente.

Las entradas para la función del sábado están agotadas, mientras que continúan disponibles para la presentación del domingo. Los interesados podrán adquirirlas en el link gauchosdelmar.com, y de manera presencial en el local Espíritu Fueguino ubicado en calle Rivadavia 56.