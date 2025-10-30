Este domingo se realizará la Misa por los Fieles Difuntos

El Municipio de Río Grande invita a vecinas y vecinos a participar este domingo de la Misa por los Fieles Difuntos, será a partir de las 15:00 en la Cruz Mayor del Cementerio.

RIO GRANDE.- Con motivo de esta conmemoración, se informa a la comunidad que este domingo 2 de noviembre estarán habilitadas las visitas al Cementerio local (Islas Malvinas 1253) en horario extendido de 9:00 a 20:00.

La extensión será por única vez, en el marco del Día de los Fieles Difuntos. Luego las visitas volverán a realizarse en su horario habitual de 9:00 a 18:00.