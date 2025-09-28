Este domingo rige alerta amarilla por vientos intensos en Río Grande

El Municipio informa a la comunidad que, este domingo 28 de septiembre, regirá una alerta amarilla por vientos intensos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Río Grande se verá afectada por ráfagas que podrían superar los 80 km/h; las cuales comenzarán a partir de las 19 horas hasta la medianoche.

Motivo por el que se solicita a los vecinos y vecinas evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos de sus propiedades y respetar los horarios de recolección de residuos para evitar posibles situaciones de peligro.

A su vez, se recomienda circular con precaución y consultar previamente si están dadas las condiciones para transitar de forma segura en la ruta.

Ante cualquier inconveniente y/o emergencia pueden comunicarse con Defensa Civil Municipal mediante la línea 103 de emergencia.