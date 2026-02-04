Este domingo llegan los Carnavales al barrio Chacra II

Este domingo 8 de febrero, a partir de las 15 horas, el Municipio de Río Grande dará continuidad a la celebración de los Carnavales Barriales 2026 en el barrio Chacra II, en la intersección de Prefectura Naval y Aeroposta Argentina.

Se trata de una fiesta popular que se realiza de forma descentralizada, con el objetivo de que todas y todos los riograndenses puedan disfrutar de los carnavales cerca de sus hogares.

En esta oportunidad, participarán de la fiesta: Comparsa Tricolor; LaLoLa; Murga Explosiva Pizpireta; Comparsa Folklorica «Raices Andinas»; junto a la banda Municipal de Música y el grupo musical «Q’ Descontrol».

El próximo festejo será el 15 de febrero, con el evento central que se realizará sobre la Avenida Perito Moreno, donde participarán agrupaciones locales y de distintas ciudades de la provincia, ofreciendo una propuesta pensada para el disfrute de toda la familia.

De esta manera, el Municipio invita a las vecinas y vecinos a ser parte de estos festejos culturales y a continuar celebrando, en comunidad, una de las expresiones más representativas de nuestra identidad popular.