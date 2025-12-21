Este domingo, la prueba de Tienda de Golosinas

El domingo (concentración, 10:00; largada, 11:00), con salida y llegada en 20 de Junio 733, se disputará la prueba Aniversario de Tienda de Golosinas.

RIO GRANDE.- El domingo (concentración, 10:00; largada, 11:00), con salida y llegada en 20 de Junio 733, se disputará la prueba Aniversario de Tienda de Golosinas (7,6 km.), que irá por Acceso Norte, Héroes de Malvinas y Elcano hasta la Casa de la Cultura, regresando por Güemes, Piedra Buena, Elcano, Héroes de Malvinas y Acceso Norte, girando en U antes de la rotonda del Cristo, para volver hasta la meta, ingresando por la rotonda del CeMEP. El lunes 29 será la última, con el 23° Cierre de Año, de la Agrupación Atlética Fin del Mundo (a las 21:30, en Altos de la Estancia).