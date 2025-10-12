“Este 26 de octubre es el primer paso de un proyecto político fueguino”, dijo Gastón Díaz

Con una importante presencia militante y un clima de entusiasmo en la recta final de la campaña, el Frente Defendamos Tierra del Fuego desplegó este sábado una nueva actividad política en la capital provincial, con la participación de todos los candidatos, donde distintas agrupaciones sociales, sindicatos, clubes e instituciones se sumaron a una caminata por los barrios de Ushuaia.

El inicio de la jornada estuvo marcado por un mensaje de Gastón Díaz, quien se dirigió a la militancia y valoró el compromiso de los distintos espacios que integran el frente.

“Lo que estamos haciendo es un gran acto de coraje y de valentía —sostuvo—, de venir a poner sobre la mesa, en toda la provincia, cuáles son los intereses y los derechos de los fueguinos que vamos a defender, independientemente de lo que se debate a nivel nacional.”

Díaz destacó el carácter plural y transversal de la propuesta, al afirmar que “en este frente hay movimientos sociales, sindicales, agrupaciones políticas, mutuales, clubes, vecinales y provinciales; todos estamos detrás de la misma causa: defender a Tierra del Fuego.”

Durante su alocución, el dirigente subrayó que la construcción política que encabeza no se limita a una elección, sino que forma parte de una estrategia provincial de largo plazo: “Este es un proyecto colectivo. El 26 de octubre será apenas el primer paso para la discusión que queremos dar en la provincia, en los municipios, en la Legislatura, en los concejos y en el Congreso Nacional. Pase lo que pase, ese día nosotros habremos ganado, porque estamos defendiendo a los fueguinos. Somos la opción fueguina.”

En otro tramo, Díaz recordó que fueron las agrupaciones de los trabajadores fueguinos quienes “le pusieron un freno al Gobierno Nacional” cuando, en mayo, se anunció la quita de aranceles a los productos importados, una medida que —según dijo— “golpeó a nuestra industria, a nuestros empleos y a nuestra soberanía”.

Finalmente, el candidato a senador llamó a la militancia a encarar los últimos días de campaña con convicción y orgullo: “Militemos por nosotros mismos, no en nombre de otros. El día que lleguemos al Congreso vamos a ser la voz de los fueguinos.”

El Frente Defendamos Tierra del Fuego viene realizando actividades simultáneas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, consolidando su presencia territorial en el tramo final de la campaña, con la mira puesta en las elecciones del 26 de octubre, donde la consigna es clara: defender la provincia desde una identidad propia, con una mirada federal y soberana.