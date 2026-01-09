Estafa en Chile: más de 200 turistas argentinos afectados



Más de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa en Chile tras alquilar departamentos en un apart hotel del balneario de Reñaca, en Viña del Mar, a través de un sitio web que suplantó la identidad del verdadero propietario de los alojamientos. El fraude salió a la luz cuando los viajeros llegaron a destino y descubrieron que no existían reservas a su nombre.

Según las denuncias, cada víctima habría perdido en promedio alrededor de un millón de pesos argentinos —unos 1.100 dólares— al contratar supuestas estadías en el complejo “Holiday Reñaca”, cuyas tarifas resultaban llamativamente bajas. El sitio web estaba vinculado a plataformas de reservas y utilizaba un correo con dominio empresarial, lo que generó confianza entre los usuarios. Tras concretar las transferencias, los turistas nunca recibieron confirmación formal.

“Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad. Ahí entendimos que era una estafa”, relató Sergio González, uno de los damnificados, a medios chilenos. En algunos casos, los pagos incluyeron descuentos promocionales que elevaron las pérdidas individuales hasta casi 1.500 dólares.

El propietario real de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que terceros utilizaron su nombre e imágenes de sus propiedades sin autorización. “Creyeron que yo les estaba arrendando, pero nunca recibí esos pagos”, señaló.

Antes de cerrar el sitio web, el presunto estafador dejó un mensaje de disculpas acompañado por una cita bíblica del Salmo 51. “Perdón a todos, pero era necesario”, escribió, reconociendo el daño causado y apelando a un pedido de perdón religioso.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso recomendaron a los turistas contratar únicamente alojamientos formales y registrados en el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), para evitar este tipo de fraudes que afectan tanto a los viajeros como a la imagen del destino.

Recordamos que en la temporada de invierno, algunos viajeros argentinos fueron estafados por una agencia de viaje y quedaron varados en Brasil.

FUENTE: Reportur.com