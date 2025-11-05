Estados Unidos: victorias demócratas en elecciones sacan de quicio a Trump

Los medios internacionales destacan hoy las victorias demócratas en las elecciones de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, Estados Unidos, algo que enfurece al presidente Donald Trump.

BUENOS AIRES (NA).- Los republicanos tropezaron en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de Trump en el poder, preocupado por la paz en el mundo y, a la vez, atacar barcos de presuntos narcos en el Caribe.

La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y terminará a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, según las proyecciones de este martes de NBC, CNN y Fox.

Los medios también dieron por ganadora a la demócrata Mikie Sherril en la elección para gobernador de Nueva Jersey.

Spanberger, ex congresista demócrata y exagente de la CIA, derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, tras llevar a cabo una campaña centrada en medidas para hacer frente al costo de vida, la desigualdad y en abordar preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 funcionarios del Gobierno Federal.

Spanberger también vinculó frecuentemente a Earle-Sears con el presidente Donald Trump, calificando a la republicana como una fiel del Presidente quien, sin embargo, no la respaldó públicamente, de acuerdo con un análisis del sitio dw.

Su victoria le arrebatará el control al gobernador republicano Glenn Youngkin, quien había estado en el poder durante cuatro años y supone un impulso para demócratas en el orden nacional mientras intenta responder a la segunda administración de Trump.

En tanto, la demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli, según las proyecciones de las grandes cadenas de televisión, en una elección marcada por el intento de Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Sherrill, ex congresista y piloto naval, obtuvo alrededor del 58% de los votos frente al 42% de Ciattarelli con el 65% escrutado y asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy.

Ex piloto de la Marina, Sherril valió sus credenciales en materia de seguridad nacional para derrotar al empresario republicano y ex asambleísta estatal.

Mientras tanto, el reporte del sitio alemán recuerda que el demócrata Zohran Mamdani se impuso en la Gran Manzana y Trump ya reconoció la derrota republicana en todas las elecciones clave de la jornada.

Con este frente interno, otros titulares daban cuenta este miércoles de que el gobierno de Trump evalúa tomar el control de campos petrolíferos de Venezuela.

El objetivo, según Newsweek Argentina, es “sacar” a Nicolás Maduro del poder.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Autor: REUTERS