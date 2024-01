Estados Unidos prometió tomar “medidas necesarias” tras el ataque con drones en Jordania

El ataque del domingo de milicianos respaldados por Irán fue el primer ataque mortal contra tropas estadounidenses desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre y marca una escalada importante en las tensiones que han envuelto a Oriente Próximo.

GAZA/DOHA/WASHINGTON (Reuters-NA).- El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que Estados Unidos no quería una guerra más amplia con Irán o en la región, “pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”.

Irán ha negado cualquier papel. Biden ha ordenado anteriormente ataques de represalia contra grupos respaldados por Irán, pero hasta ahora se ha abstenido de golpear directamente a Irán.

“No tengan ninguna duda: haremos que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la forma que nosotros elijamos”, dijo Biden el domingo.

“El presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y a nuestras tropas”, declaró Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, el lunes en el Pentágono.

En Gaza, Israel lanzó un asalto contra la mayor ciudad del enclave, gobernado por Hamás. Los residentes de la ciudad de Gaza dijeron que los ataques aéreos mataron e hirieron a muchas personas, mientras que los tanques bombardearon las zonas orientales y los buques de guerra dispararon contra las zonas costeras occidentales.

Israel declaró a finales del año pasado que había completado en gran medida las operaciones en el norte de Gaza y que últimamente ha dirigido el grueso de su poderío hacia el sur de Gaza. La renovada ofensiva en la ciudad de Gaza, donde los residentes informaron de feroces tiroteos cerca del principal hospital al- Shifa, sugirió que la guerra no se estaba desarrollando según lo previsto.

La administración de Biden se encuentra bajo presión para responder al ataque con drones con firmeza pero sin desencadenar una guerra más amplia. También ha estado tratando de facilitar la liberación por Hamás, que gobierna Gaza, de más de 100 rehenes secuestrados por los milicianos en su mortal incursión del 7 de octubre en el sur de Israel.

El primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán bin Jassim al-Zani, declaró a un grupo de expertos de Washington que esperaba que las represalias estadounidenses no socavaran los avances hacia un nuevo acuerdo de liberación de rehenes en las conversaciones del pasado fin de semana.

Dijo que las posibles represalias estadounidenses “tendrán sin duda un impacto en la seguridad regional”. “Esperamos que las cosas se contengan”, añadió.

El director de la CIA, William Burns, se reunió el domingo en París con el jeque Mohamed, así como con el jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad y el jefe de la inteligencia egipcia, en unas conversaciones calificadas de constructivas por Israel, Qatar y Estados Unidos, aunque con importantes lagunas pendientes.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que las conversaciones de París hacían albergar esperanzas de que pudiera reanudarse el proceso de negociación mediado por Qatar.

Antes de fracasar, el mecanismo condujo a un acuerdo de alto el fuego de una semana de duración en noviembre, cuando Hamás liberó a un centenar de rehenes.

El marco para un posible segundo acuerdo desarrollado en París “es un marco sólido y convincente que (…) ofrece la esperanza de que podamos retomar este proceso”, declaró en una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Hamás tendrá que tomar sus propias decisiones”, dijo Blinken, que no quiso revelar detalles de la propuesta.

Hamás exige que Israel se retire

Hamás reiteró el lunes que Israel debe detener su ofensiva contra Gaza y retirarse de la Franja antes de que se liberen más rehenes. Israel afirma que luchará hasta erradicar a Hamás.

Según Israel, unas 1.200 personas murieron y 253 fueron secuestradas en el ataque del 7 de octubre, que desencadenó su guerra para eliminar a Hamás. Desde entonces, Israel ha desatado una campaña militar en Gaza que ha arrasado la mayor parte del enclave palestino y ha matado a 26.637 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Las tensiones han aumentado en Oriente Próximo, con el movimiento hutí de Yemen, respaldado por Irán, atacando objetivos estadounidenses y de otros países en el mar Rojo e interrumpiendo el transporte marítimo mundial.

El lunes, Hamás disparó su primera andanada de misiles en semanas contra ciudades israelíes, demostrando que aún tenía capacidad para lanzarlos tras casi cuatro meses de guerra.

Los gazatíes afirman que la violencia ha ridiculizado una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la semana pasada que instaba a Israel a hacer más para ayudar a los civiles.

Israel ordenó nuevas evacuaciones de las zonas más pobladas de la ciudad de Gaza, pero la gente dijo que los cortes en las comunicaciones significaban que muchos se perderían las alertas.

Israel afirma que Hamás es responsable de la muerte de civiles porque sus combatientes operan entre ellos, lo que los combatientes niegan.

Los habitantes del norte han estado moliendo piensos para hacer harina después de que se agotaran la harina, el arroz y el azúcar, como parte de una crisis de ayuda que ahora podría verse exacerbada por la retirada del apoyo a la agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA.

Estados Unidos y varios otros países han suspendido la ayuda a la agencia desde el viernes, después de que Israel dijera que unos 190 empleados de la UNRWA, incluidos profesores, llevaran a cabo funciones como milicianos de Hamás o la Yihad Islámica. Israel dijo que algunos participaron en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre, en los que murieron unas 1.200 personas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió con el jefe de las investigaciones internas de la ONU para garantizar que la investigación sobre las acusaciones “se llevará a cabo con rapidez y de la forma más eficaz posible”, dijo un portavoz de la ONU.

La UNRWA, que afirma que más de 150 miembros de su personal han sido asesinados desde octubre y que un millón de palestinos se refugian en sus edificios, dijo que tendría que poner fin a sus operaciones en el plazo de un mes si no se restablecía la financiación. Dijo que había despedido rápidamente al personal tras ser alertado de las acusaciones de Israel.

Foto portada NA: REUTERS/Mohammed Salem.