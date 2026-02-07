Estados Unidos lanza FIFA Pass para visados Mundial



El nuevo sistema prioriza entrevistas consulares para aficionados del Mundial 2026. Busca reducir demoras y facilitar el ingreso durante el mayor evento deportivo.

Estados Unidos puso en marcha un mecanismo inédito para agilizar los trámites migratorios de los aficionados internacionales que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata del FIFA Priority Appointment Scheduling System, conocido como FIFA Pass, un sistema que permite a quienes cuenten con entradas oficiales acceder a citas prioritarias para la entrevista de visado, uno de los pasos clave para ingresar al país.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la FIFA, y comenzó a implementarse a principios de 2026 en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. El objetivo central es reducir los extensos tiempos de espera que enfrentan muchos solicitantes de visado y dar respuesta al elevado flujo de viajeros que se espera con motivo del Mundial, que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El sistema está dirigido exclusivamente a personas que hayan adquirido entradas oficiales para partidos que se jugarán en territorio estadounidense. Su uso es voluntario y requiere un paso previo: los interesados deben registrarse en el portal oficial de la FIFA e inscribirse en el programa FIFA Pass antes de iniciar el trámite de visado. Una vez realizado ese registro, al completar la solicitud de visa de no inmigrante —como la categoría B-1/B-2— y declarar la tenencia de entradas, los sistemas consulares habilitan el acceso a franjas horarias prioritarias para la entrevista.

Desde las autoridades estadounidenses subrayan que este beneficio no implica un trato preferencial en la evaluación del visado. El acceso acelerado a la entrevista no garantiza la aprobación, ya que todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos legales y de seguridad vigentes. Las entrevistas, controles de antecedentes y verificaciones migratorias se mantienen sin cambios y cada caso continúa siendo analizado bajo los estándares habituales.

La presentación oficial del FIFA Pass se realizó en noviembre de 2025 en la Casa Blanca, durante un acto encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y altos funcionarios gubernamentales. En ese contexto, se destacó la cooperación entre el Gobierno estadounidense y la entidad deportiva para facilitar la planificación de viajes de los aficionados y evitar cuellos de botella migratorios de cara al torneo.

La medida cobra especial relevancia en un escenario donde, en varios países, los tiempos de espera para entrevistas consulares pueden extenderse durante meses. Con la implementación del FIFA Pass, las autoridades buscan anticiparse a esa demanda extraordinaria y permitir que los seguidores del fútbol completen sus trámites con mayor previsibilidad. La Copa Mundial 2026 será la primera en contar con 48 selecciones y 104 partidos, y Estados Unidos albergará 78 encuentros en 11 ciudades.

El sistema beneficia principalmente a los viajeros que no forman parte del Visa Waiver Program (VWP), que permite a ciudadanos de determinados países ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días sin visado, previa autorización electrónica a través del sistema ESTA. Para quienes sí requieren una visa consular tradicional, el FIFA Pass representa una herramienta clave para acortar los plazos administrativos.

Además del impacto en los aficionados, la iniciativa responde a una necesidad más amplia de gestión turística y logística. Gobiernos, organismos deportivos y actores del sector coinciden en que eventos de esta magnitud requieren soluciones excepcionales. El sistema de citas prioritarias se presenta como un ejemplo de adaptación institucional que busca facilitar la movilidad sin comprometer los estándares de control migratorio.

Las autoridades recomiendan a los fanáticos que ya cuenten con entradas iniciar el proceso con la mayor antelación posible, completar correctamente los registros y seguir las indicaciones oficiales. La puesta en marcha del FIFA Pass marca un precedente en la organización de grandes eventos internacionales y refuerza el vínculo entre turismo, deporte y políticas migratorias.

