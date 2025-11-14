Estados Unidos anunció un operativo antinarco en el Caribe

Estados Unidos anunció una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

BUENOS AIRES (NA).- El anuncio lo realizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien, a través de un mensaje en la red social X, indicó: “El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.

“Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos”, añadió.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien no se dieron más detalles de esta nueva fase, los expertos en Washington destacan que el portaaviones acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región.

El pasado miércoles al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Venezuela es “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”

Asimismo, el funcionario estadounidense añadió: “Pero miren, esto es una operación antidrogas y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema”.

En tanto, el presidente Donald Trump había señalado en una entrevista televisiva que no tenía la intención de ir a la guerra contra Caracas, pero al ser consultado acerca de si los días de Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: “Yo diría que sí”.

El portaaviones Gerald Ford, con su flotilla adyacente de barcos, se une a los seis navíos ya presentes en el Caribe y a otro en el Pacífico, según indicó el sitio dw, a la vez que indicó que la veintena de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas provocaron por el momento un mínimo de 76 muertos.

Por su lado, Trump señaló que en el horizonte se preparan ataques terrestres, además de sugerir que la CIA ya podría estar operando en la región.

