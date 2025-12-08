Estados Unidos acusa a Maduro de tener un “régimen criminal” tras la muerte de ex gobernador

Estados Unidos arremetió este domingo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela tras confirmarse la muerte en prisión de Alfredo Díaz, un ex mandatario opositor que se encontraba procesado por “terrorismo” e “instigación al odio”.

BUENOS AIRES (NA).- El Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado contundente a través de la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, indicó la entidad estadounidense.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el exgobernador del estado Nueva Esparta, falleció en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras más de un año en prisión y bajo un régimen de aislamiento.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) aseguró que Díaz falleció producto de un “infarto fulminante” en el centro penitenciario, y calificó el hecho como parte de una “consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder”.

Líderes opositores venezolanos, incluyendo a Leopoldo López, también responsabilizaron directamente al régimen por el fallecimiento.

“Murió en el centro de tortura El Helicoide. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron. Es otra víctima de la dictadura”, afirmó López.

La oposición venezolana denunció la muerte y exigió una investigación internacional.

La esposa del ex gobernador, Leynys Malavé, cuestionó el hecho en redes sociales: “¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia. ¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”.

Amnistía Internacional Américas había calificado previamente el caso de Díaz como una “detención arbitraria por su perfil político” y denunció que fue sometido “a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención”.

Familiares de dirigente opositor venezolano informaron que murió en prisión

Tanto sus deudos como organizaciones que realizan el seguimiento a la situación de los detenidos en el país se hicieron eco de la noticia, que impactó en diferentes medios.

Los allegados de Díaz fueron notificados en las primeras horas de la tarde del 6 de diciembre, pero todavía se espera algún parte oficial que detalle la causa del fallecimiento.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, informó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades.

Díaz había sido detenido en noviembre de 2024 y se encontraba bajo proceso judicial desde entonces.

Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión había tenido acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba que había solicitado evaluaciones médicas en reiteradas oportunidades.

En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención.

Este fallecimiento se produce horas antes de que se cumpla el aniversario de la detención, también en Venezuela, del gendarme argentino Nahuel Gallo, por quien su familia pide reiteradamente la libertad.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Alfredo Díaz, el opositor venezolano, falleció en la prision El Helicoide. Gentileza: N&F