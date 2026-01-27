Estaba prófugo en Ushuaia y lo detuvieron en Cipolletti

Fue interceptado durante la madrugada del lunes en una ciudad de la provincia de Río Negro, tras un aviso vecinal por presuntos daños a vehículos. Al ser identificado, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Tierra del Fuego.

RÍO GRANDE.– Durante la madrugada del lunes, un hombre fue detenido en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, luego de ser señalado por ocasionar disturbios y presuntos intentos de daño a vehículos estacionados en la vía pública.

El procedimiento se inició a partir del llamado de un vecino que alertó a la Policía sobre la presencia de un individuo generando desmanes en la calle Alem, entre Pasaje Penna y Rawson. Al arribar al lugar, el personal policial realizó un relevamiento preventivo en el sector, sin constatar daños en automóviles ni en bienes públicos.

El sujeto fue localizado en una plazoleta cercana y trasladado para su correcta identificación. Al verificar sus datos en los sistemas oficiales, se confirmó que registraba un pedido de averiguación de paradero y captura vigente, librado por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia.

Según se informó, el requerimiento judicial está vinculado a una causa por lesiones graves. El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, a la espera de las actuaciones correspondientes para su traslado.