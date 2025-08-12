Está prohibido transitar con motos por las playas

A través de las redes sociales vecinos de ésta ciudad alertaron a las autoridades sobre la existencia de motociclistas practicando en la zona de la playa, lo cual está estrictamente prohibido por tratarse de una reserva natural.

RIO GRANDE.- A partir de la difusión de las imágenes, la Subsecretaría de Ambiente del Municipio recuerda a los vecinos y vecinas que se encuentra vigente la Ordenanza 1896, que prohíbe la circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado por las playas de la ciudad, y por cualquier zona declarada como reserva natural urbana.

De ser detectados, podrán ser infraccionados.

Tal consideración se realiza en virtud de imágenes recibidas en los últimos días donde se observa el tránsito de vehículos por sectores aledaños al Cabo Domingo y el Puerto.

Nuestra costa es un sitio de interés ambiental, declarado Reserva Natural Costa Atlántica. Se solicita a la comunidad respetar las normas vigentes y contribuir al cuidado de estos espacios y sus ecosistemas.