Está prohibido hacer fuego en el Camping Municipal de Ushuaia por alerta de viento

La Municipalidad de Ushuaia informa a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que se encuentra prohibido realizar fuego en el Camping Municipal, en el marco de las medidas preventivas destinadas a resguardar el ambiente y evitar riesgos de incendios forestales.

La restricción alcanza a fogones, parrillas con fuego directo y cualquier tipo de quema al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales y la necesidad de extremar los cuidados en zonas naturales.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos, vecinas y turistas para respetar esta normativa, recordando que el uso irresponsable del fuego puede provocar graves consecuencias para el ecosistema, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y afectando áreas naturales de alto valor ambiental.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener el predio limpio, retirar los residuos generados y respetar la cartelería preventiva instalada en el lugar.

Cabe mencionar que si bien se realizan tareas de control y monitoreo en el sector en forma continua, ante el aviso del Servicio Nacional de Meteorología sobre una alerta amarilla por fuertes vientos, se apela al compromiso de todos y todas para disfrutar de los espacios públicos de manera responsable.

Ante cualquier emergencia, tener a bien comunicarse en forma gratuita a Defensa Civil 103.