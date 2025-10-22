Esta noche se conocerán los dos finalistas del certamen

Esta noche la Fortaleza Verde explota. Desde las 20:00 se juegan las revanchas de las semifinales del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional y cerca de medianoche Río Grande conocerá el nombre de los dos clubes que disputarán la final del Torneo.

RIO GRANDE.- La mínima ventaja para esta noche será para San Isidro y Camioneros, quienes derrotaron a Luz y Fuerza y Rosario respectivamente, con idéntico marcador, 5 a 4, por lo que la ventaja es mínima y deja todo abierto, las semifinales están para cualquiera.

Los primeros en saltar a la cancha serán los primeros elencos de Luz y Fuerza y San Isidro, una de las revanchas más esperadas debido a la historia con la cual llegan ambos; en el Apertura pasado, el Tachero había ganado el juego de ida por 4 a 2, y en la revancha el Eléctrico ganó por el mismo marcador, por lo que definieron el pase a la final desde el punto penal, donde Luz y Fuerza avanzó para luego caer ante Camioneros.

El Eléctrico saldrá con otra actitud al campo de juego, no se puede permitir entrar dormido como en el primer juego donde en un minuto y medio ya perdía 3 a 0 y se le hizo cuesta arriba remontar el mismo, aunque tuvo la grandeza de perder por tan solo un gol que lo dejó vivo para el encuentro de esta noche.

Para hoy Leo Villafañe arriesgará con la presencia de su arquero titular, el Gringo Alegre, pese a no llegar del todo entero desde lo físico su experiencia puede llegar a ser clave para respaldar a sus compañeros quienes deben salir a buscar el partido de entrada para luego manejar el match.

El Tachero por su parte, sabe que con la igualdad es suficiente para pasar, pero no puede repetir la experiencia de la semifinal del Apertura donde se metió muy atrás para salir de contra y el rival le dio vuelta la serie, por lo que se espera que salga a jugar de igual a igual, como en el juego anterior sabiendo que la ventaja es exigua.

Más tarde, desde las 22:00 se presenta el último campeón local, Camioneros recibirá a Rosario en una revancha tan cerrada como la anterior, no sólo por la escasa diferencia que hubo en el marcador, sino también por lo visto en el juego donde los dirigidos por Lucho Ríos quedaron cerca de dar el primer batacazo y esta noche van por el batacazo anual.

El Verde, que ha perdido a uno de sus anchos, el arquero Alejandro Godoy no volverá a jugar en el Camión por el resto de la temporada cuando era la figura de su equipo y si bien está bien reemplazado por Adrián Fuenzalida, el nivel de Godoy estaba por las nubes y es el actual arquero de la selección de Río Grande que disputará el primer Nacional de Selecciones en Misiones.

Pero tiene un plantel amplio con varios jugadores de selección, y que intentarán además, sacar una ventaja en lo físico ante un rival que tiene un plantel mucho más corto, aunque habrá que ver si acierta en la formación de los cuartetos o si apuesta sólo a dos cuartetos estables con algunas pequeñas modificaciones.

Rosario por su parte, depende mucho de su armador y líder, Wladimir González, quien está atravesando un momento mágico aunque pasa mucho tiempo dentro del rectángulo de juego, y a la postre le juega en contra.

Pero de estar inspirados jugadores como Maxi Ferreyra, Franco Ríos, Walter Benítez o Fernando Medina, entre otros, siempre son un equipo de cuidado y la grata revelación de la temporada sin dudas.

Clausura – Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Wladimir González Rosario RG 21

Aaron Camino Camioneros 20

Gabriel Sánchez San Isidro 16

Gonzalo González San Isidro 13

Braian Sánchez Defensores del Sur 13

Raúl Romero Arsenal FC 10

Brian Valderas Luz y Fuerza 10

Gustavo Chávez Defensores del Sur 8

Iván Giorgis Defensores del Sur 8

Jeremías Ponce Camioneros 8

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 8

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 8

Jorge Del Valle San Francisco 7

Maximiliano Ferreyra Rosario RC 7

Jorge Fresia Luz y Fuerza 7

Alejandro Godoy Camioneros 7

Uriel Mayol Deportivo Río Grande 7

Milton Benítez Camioneros 6

Martín Igor Defensores del Sur 6

Tomás Eías Deportivo Río Grande 6

Mauro Rain Camioneros 6

Bautista Ruiz Metalúrgico 6

Franco Torres Luz y Fuerza 6

Lucas Vera San Isidro 6

Luciano Abalos Escuela Argentina 5

Luca Barría Los Troncos 5

Jorge Carrillo Arsenal FC 5

Facundo Carrizo Deportivo Río Grande 5

Francisco Chávez Metalúrgico 5

Santiago Garelli Club Italiano 5

Martín Jones San Francisco 5

Kevin Maldonado Los Troncos 5

Martín Marimón San Isidro 5

Lorenzo Sánchez San Francisco 5

Adrián Sosa Defensores del Sur 5

Brandon Torres Escuela Argentina 5

Sebastián Verón Camioneros 5