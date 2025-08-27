Registro de postulantes para autoridades de mesa

La Justicia Electoral Nacional, distrito Tierra del Fuego, informó que está abierto el registro de postulantes voluntarios para desempeñarse como autoridad de mesa en las elecciones del 26 de octubre próximo.

USHUAIA.- El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa, con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.

No obstante, quienes deseen participar voluntariamente, podrán inscribirse comunicándose a los teléfonos 2901-649481 (Ushuaia) y 2901-658922 (Río Grande y Tolhuin).

También se informó que los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa y cumplan efectivamente tal función percibirán un viático de $40.000

Además, quienes hayan sido designados y realicen la capacitación reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

En total, por cumplir la función y capacitarse, el viático asciende a $80.000.

Las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados.

Las notificaciones de designación se cursarán por el correo de la Nación o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tengan los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.