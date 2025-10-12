Esquema de tránsito por el desfile en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia dispuso un esquema de tránsito en que se celebrará el 141° aniversario de la ciudad con el tradicional desfile. La avenida Maipú estará totalmente cortada al tránsito entre Yaganes y Onas desde las 8 hasta las 17 horas.

También estarán cortados los accesos por las calles transversales.

Como alternativa al corte, se dispuso habilitar la avenida Prefectura Naval y Garramuño como doble mano, en el tramo que va desde Yaganes hasta la calle Onas desde donde se retomará la circulación por Maipú.

El tránsito que se dirige desde la rotonda del CADIC por avenida Garramuño, deberá tener en cuenta que se reducirá la vía de circulación, ya que estará habilitada la doble mano desde el punto de ingreso a la pasarela Fique y hasta Yaganes.

Se solicita circular con precaución.

Toda el área afectada estará señalizada y personal de la Dirección de Tránsito estará realizando las tareas correspondientes.