Espert renunció a la comisión de Presupuesto

El Presidente señaló que si Espert era desplazado de Presupuesto “lo más lógico sería que ese puesto lo ocupara Bertie Benegas Lynch”, quien es el único economista que tiene hasta ahora LLA.

BUENOS AIRES (NA).- El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert presentó ayer su renuncia como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y el oficialismo buscará que asuma ese lugar el economista Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, que deberá conducir el debate sobre la ley de gastos y recursos para el 2026.

Tras renunciar como primer candidato libertario por el escándalo de los aportes del empresario Fred Machado, quien está acusado de narcotráfico, Espert envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para dejar el cargo de esa estratégica sesión.

Pero como esa renuncia la tiene la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se eligen las autoridades, el legislador aún estará en el cargo cuando la oposición intente el miércoles realizar la sesión especial, donde está incluido en su temario un pedido de remoción presentado por el bloque de Unión por la Patria (UxP).

Los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre pidieron una sesión para tratar un amplio temario donde figura un proyecto impulsado por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz para remover a Espert de Presupuesto.

La renuncia de Espert llega en un momento crítico para el oficialismo, aunque el diputado libertario tuvo siempre un pésimo vínculo con sus pares desde que asumió la comisión de Presupuesto en enero de 2024.

Su designación fue cuestionada desde UxP, que objetó la postulación de Espert debido a que pertenecía al bloque Avanza la Libertad y no al oficialismo, al que recién se sumó en marzo del 2024.

A lo largo de su gestión solo abrió la comisión en pocas ocasiones para tratar únicamente los proyectos del Gobierno, y la oposición debió recurrir siempre a los emplazamientos para tratar sus iniciativas, lo que generó una permanente tensión.

Al renunciar a su postulación por la provincia de Buenos Aires Espert dijo que “en estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”.

“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, agregó en una publicación en la red social X.