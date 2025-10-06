Espert bajó su candidatura acorralado por las denuncias

La saga de la candidatura de Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

BUENOS AIRES (NA).- El diputado nacional José Luis Espert se bajó ayer de su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en medio de la fuerte polémica por sus vínculos con un detenido por narcotráfico.

El presidente Javier Milei era el único dentro del oficialismo que todavía bancaba la postulación de Espert, pero eso cambió este domingo y finalmente se conoció la renuncia.

Milei aseguró que “garantizar el cambio es más importante que cualquier” dirigente, al hacerse eco del mensaje que publicó José Luis Espert para bajarse de su candidatura.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, aseguró el mandatario nacional en su cuenta de X.

El economista confirmó su renuncia a la postulación a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que oficializó su salida y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

El excandidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que “no se dejen psicopatear”.

“Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

El diputado del PRO Diego Santilli sería quien finalmente se quede con el primer lugar de la lista de Buenos Aires, según lo que establece el Código Electoral para este tipo de casos.