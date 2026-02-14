«Esperanza Ushuaia», Walter Vuoto recibió a Franklin Graham

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto recibió en la mañana del sábado a Franklin Graham y a Chris Swanson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto recibió en la mañana del sábado a Franklin Graham y a Chris Swanson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham, en el marco de los preparativos del evento “Esperanza Ushuaia”, que se desarrollará hoy y mañana en el Microestadio Municipal Cochocho Vargas. De la reunión también participaron la jefa de Gabinete, Yesica Garay, y el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte.

Allí, "conversamos sobre la importancia de generar espacios que promuevan la esperanza, el diálogo y el acompañamiento a nuestras familias".

Cabe anticipar que el encuentro que iniciará en las próximas horas, contará con un mensaje especial de Franklin Graham destinado a niños, jóvenes y adultos. Además, habrá presentaciones artísticas de nivel internacional y nacional, entre ellas la reconocida banda argentina Rescate.

Finalmente, Garay remarcó que “desde el Municipio seguimos acompañando estas iniciativas que fortalecen el encuentro y la participación comunitaria, consolidando a Ushuaia como una ciudad de apertura y en comunión con la fe”.