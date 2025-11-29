Esperado. Jorge Drexler vuelve a Córdoba tras dos años de ausencia: la información sobre las entradas

El reconocido cantautor uruguayo volverá a tocar en el Quality.

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler regresará a la Argentina en 2026 en el marco de su gira por Sudamérica.

Este viernes al mediodía, la cuenta oficial de Quality confirmó que el artista pisará suelo cordobés el próximo 16 de abril de 2026.

El cantautor lleva más de dos años sin visitar la “Docta”. Su gira continuará el 17 y 18 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Drexler anunció la gira con un video en sus redes, donde publicó imágenes de distintas ciudades, lo que despertó especulaciones sobre posibles nuevas fechas en otros puntos de Latinoamérica. Con el correr de los días, las presentaciones se fueron confirmando.

Podes ver el post acá.

La gira lo encuentra en un momento destacado de su carrera: recientemente lanzó el sencillo El fin y el medio, realizado junto a su hijo, y fue ganador de un Latin Grammy 2025 por Desastres Fabulosos, canción que compuso junto a Conociendo Rusia.

Cómo adquirir entradas

Desde Quality anunciaron que habrá una preventa del banco Galicia a partir del lunes 01/12 a las 12.

Cuando se agote el stock y a partir del martes 02/12 se lanzará la venta general con todos los medios de pago.