Espectáculo nocturno

lunes 23 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Por primera vez se impusieron Pablo Ernaga (representante de Camioneros, Gimnasio Perfil y Tienda de Golosinas) y Daniela Martínez (de Atletismo Río Grande), en la Prueba Nocturna organizada por esta última entidad, cuya tercera edición se extendió a 7,1 kilómetros, y una concurrencia récord (hubo 142 clasificados, con mayoría femenina).

RIO GRANDE.- El veterano A, que de a poco regresa a la actividad tras una serie de lesiones, dejó en claro que a los 41 años sigue dominando las pruebas de calle en la ciudad.

En su primera participación en la Nocturna, cronometró 23 minutos y 53 segundos (23:53), a una media de 3:22 por kilómetro, y a una velocidad de 17,836 k/h.

RUMBO NORTE. Daniela Martínez pasa por el km. 2,5.

El podio extendido (hasta el quinto puesto) lo completaron Elías Greco (ARG/Kratos) 24:46; Pedro Molina (Kratos/Arcanadeacuario) 25:09; Nicolás Valle (Ctro.Fliar. de Adoración/Maca Negra) 26:39; y Sergio Rodríguez (Mamá Margarita) 26:47.

Mientras que la Mayor B (30/39 años)  estableció 27:38, a  3:53 de media y con una velocidad de 15,416 km/h, arribando 8° en la general absoluta.

La escoltaron Micaela López (ARG/Fit del Mundo) 31:22; Angeles Gómez (ARG) 31:24; la ushuaiense Gianina Ríos 31:34; y Daniela Lamas 32:10.

La prueba se realizó a partir de las 22:30, con largada y llegada en el Parque de los 100 Años, con extremo en el Acceso Norte (pasando Anadón), y dos pasadas por Héroes de Malvinas y Thorne (incluyendo el tramo inicial por Santa Fe y ARA San Juan). Y las condiciones climáticas eran inmejorables (11 grados, viento del NO a 13 km.).

En los listados adjuntos aparece la general por sexo, incluyendo el puesto absoluto, la marca, el promedio, dos referenciales (km. 2,5 y 5,1), y dos parciales intermedios (km. 2,5-5,1 y 5,1-7,1).  

PRUEBA NOCTURNA (7,10 KM.) * CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P         G         Atleta N°       Marca Prom.  Km. 2,5           Par1    Km. 5,1           Par2

1          1          Pablo Ernaga  1          23.53   3:22     8:08 (1)           9:14     17:22 (1)         6:31

2          2          Elías Greco     2          24.46   3:29     8:28 (2)           9:40     18:08 (2)         6:38

3          3          Pedro Molina 4          25.09   3:32     8:28 (3)           9:53     18:21 (3)         6:48

4          4          Nicolás Valle 11        26.39   3:45     8:55 (4)           10:27   19:22 (4)         7:17

5          5          Sergio Rodríguez       5          26.47   3:46     8:56 (5)           10:27   19:23 (5)            7:24

6          6          Martín Pérez  16        27.07   3:49     9:02 (6)           10:34   19:36 (6)         7:31

7          7          Fernando Gallardo     44        27.25   3:51     9:22 (7)           10:55   20:17 (7)            7:08

8          9          Rafael Riquelme        132      28.18   3:59     9:26 (9)           11:07   20:33 (9)            7:45

9          10        Iván Loiza (U)            89        28.44   4:02     9:51 (14)         11:12   21:03 (10)            7:41

10        11        Diego Cardoso           32        29.09   4:06     10:18 (18)       11:18   21:36 (15)            7:33

11        12        Seba. Salguro 141      29.09   4:06     9:26 (9)           11:48   21:14 (11)       7:55

12        13        Benjamín Visic          158      29.15   4:07     9:46 (13)         11:30   21:16 (12)            7:59

13        14        Carlos Uribe   7          29.19   4:07     9:42 (12)         11:44   21:26 (14)       7:53

14        15        Darío Romero 28        29.29   4:09     9:39 (11)         11:38   21:17 (13)       8:12

15        16        Alej.Brizuela  6          30.29   4:17     10:04 (15)       12:00   22:04 (16)       8:25

16        17        Elías Estigarribia       46        30.59   4:22     10:09 (16)       12:29   22:38 (17)            8:21

17        18        Mario Martínez          12        31.01   4:22     10:38 (19)       12:12   22:50 (18)            8:11

18        19        Claudio Ríos (T)        36        31.19   4:24     10:43 (24)       12:07   22:50 (19)            8:29

19        23        Javier Vázquez (U)    19        31.44   4:28     10:47 (27)       12:12   22:59 (23)            8:45

20        25        Ignacio Beltrán          20        32.23   4:34     11:10 (31)       12:41   23:51 (25)            8:32

21        26        César Andrade           34        32.47   4:37     11:13 (34)       12:53   24:06 (28)            8:41

22        27        Marcelo Cantero        111      32.52   4:38     11:06 (30)       12:49   23:55 (26)            8:57

23        29        Pedro Franco  56        33.03   4:40     11:12 (32)       12:47   23:59 (27)       9:04

24        30        Esteban Olmedo         24        33.09   4:41     10:43 (25)       12:21   24:04 (28)            9:05

25        31        Eduardo Ascurra        78        33.19   4:42     10:17 (17)       14:19   24:36 (36)            8:43

26        32        Jose Luis Jaime          93        33.21   4:42     11:39 (39)       12:39   24:18 (32)            9:03

27        33        Patricio Villa 131      33.24   4:42     10:44 (26)       13:32   24:16 (31)       9:08

28        35        Martin Lengnick        13        33.49   4:46     11:19 (35)       13:13   24:32 (34)            9:17

29        36        Manuel Naguil           109      34.03   4:48     11:24 (36)       13:13   24:37 (37)            9:26

30        37        Abel Velásquez          63        34.07   4:48     11:48 (41)       12:57   24:45 (38)            9:22

31        39        Tomás Oyarzo            144      34.33   4:52     11:04 (29)       13:31   24:35 (35)            9:58

32        41        Juan Rodríguez          94        35.39   5:01     s/datos s/datos 26:22 (45)       9:17

33        42        Luciano Véliz 105      35.42   5:01     11:35 (37)       14:32   26:07 (41)       9:35

34        43        Nicolás Varela           126      35.48   5:02     s/datos s/datos 26:21 (44)       9:27

P         G         Atleta N°       Marca Prom.  Km. 2,5           Par1    Km. 5,1           Par2

35        46        Daniel Martínez         42        36.06   5:05     s/datos s/datos 26:28 (49)       9:38

36        48        Marcos Andreo          112      36.08   5:05     s/datos s/datos 26:35 (52)       9:33

37        54        Emanuel Hurtado       82        36.43   5:10     s/datos s/datos 26:57 (55)       9:46

38        55        Ignacio Urcola           60        36.47   5:11     s/datos s/datos 27:13 (57)       9:34

39        56        Franco Riquelme        9          36.49   5:11     s/datos s/datos s/datos s/datos

40        57        Eduardo Páez 8          36.52   5:11     s/datos s/datos s/datos s/datos

41        58        Esteban Robles          85        37.01   5:12     s/datos s/datos s/datos s/datos

42        60        Matías Sisterna          120      37.17   5:15     s/datos s/datos s/datos s/datos

43        62        Lucas Silva     103      37.45   5:19     s/datos s/datos s/datos s/datos

44        63        Gustavo Gómez          55        37.47   5:19     s/datos s/datos s/datos s/datos

45        64        Ramón Jarenko          133      38.01   5:21     s/datos s/datos s/datos s/datos

46        65        Pablo Eleicegui (U)   81        38.20   5:24     s/datos s/datos s/datos s/datos

47        66        Daniel Riveros           40        38.24   5:24     s/datos s/datos s/datos s/datos

48        69        Sebastián Uribe          159      38.41   5:27     s/datos s/datos s/datos s/datos

49        74        Iván Calisto    43        39.38   5:35     s/datos s/datos s/datos s/datos

50        75        Daniel Díaz    41        40.00   5:38     s/datos s/datos s/datos s/datos

51        78        Maxi. Sosa     22        40.10   5:39     s/datos s/datos s/datos s/datos

52        79        Román Bascuñán       135      40.24   5:41     s/datos s/datos s/datos s/datos

53        85        Marcos Casal 27        41.07   5:47     s/datos s/datos s/datos s/datos

54        91        Patricio Visic 92        41.46   5:53     s/datos s/datos s/datos s/datos

55        96        Marcelo Luna 10        43.06   6:04     s/datos s/datos s/datos s/datos

56        100      Edu.Villarroel            79        43.15   6:05     s/datos s/datos s/datos s/datos

57        101      Fer.Mariaani  88        43.21   6:06     s/datos s/datos s/datos s/datos

58        103      Fernando Cayzac       97        43.36   6:08     s/datos s/datos s/datos s/datos

59        108      Hector Agüero           59        44.03   6:12     s/datos s/datos s/datos s/datos

60        111      Julián Peñaloza          95        44.40   6:17     s/datos s/datos s/datos s/datos

61        115      Gust.Ancalipe 58        45.56   6:28     s/datos s/datos s/datos s/datos

62        120      Jai.Montenegro          90        46.46   6:35     s/datos s/datos s/datos s/datos

63        122      Axel Martínez            98        47.19   6:40     s/datos s/datos s/datos s/datos

64        127      Oscar Vidal    127      47.57   6:45     s/datos s/datos s/datos s/datos

65        129      Aníbal Schneider       71        48.47   6:52     s/datos s/datos s/datos s/datos

66        131      Pablo Mansilla           128      48.53   6:53     s/datos s/datos s/datos s/datos

67        132      Adrián Peralta            129      49.03   6:54     s/datos s/datos s/datos s/datos

Velocidad del ganador: 17,836 km/h. Nota: Par1 (km. 2,5-5,1); Par2 (km. 5,1-7,1).

PRUEBA NOCTURNA (7,1 KM.) * CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P         G         Atleta N°       Marca Prom.  Km. 2,5           Par1    Km. 5,1           Par2

1          8          Daniela Martínez       17        27.38   3:53     9:36 (10)         10:42   20:18 (8)            7:20

2          20        Micaela López           18        31.22   4:24     10:42 (23)       12:16   22:58 (21)            8:24

3          21        Angeles Gómez          23        31.24   4:25     10:42 (22)       12:15   22:57 (20)            8:27

4          22        Gianina Ríos (U)        49        31.34   4:26     10:42 (21)       12:16   22:58 (22)            8:36

5          24        Daniela Lamas           25        32.10   4:31     10:50 (28)       12:36   23:26 (24)            8:44

6          28        Mariana Juárez          3          32.52   4:38     11:12 (33)       12:56   24:08 (29)            8:44

7          34        Eva Rojas (U) 86        33.42   4:45     11:37 (38)       12:53   24:30 (33)       9:12

8          38        Carolina Rolón           30        34.23   4:50     11:43 (40)       13:21   25:04 (39)            9:19

9          40        Paola Ferreyra            130      34.42   4:53     11:48 (42)       13:26   25:14 (40)            9:28

10        44        Gabriela Sibauti         48        35.50   5:03     s/datos s/datos 26:09 (42)       9:41

11        45        Laura Alderete           73        35.52   5:03     s/datos s/datos 26:26 (47)       9:26

12        47        Sole.Bustamante        143      36.07   5:05     s/datos s/datos 26:27 (48)       9:40

13        49        Marce.Romero (U)     110      36.09   5:05     s/datos s/datos 26:33 (51)       9:36

14        50        Bárb.D’Annunzio       74        36.12   5:06     s/datos s/datos 26:11 (43)            10:01

15        51        Maca.Guerrero           106      36.27   5:08     s/datos s/datos 26:25 (46)            10:02

16        52        Sabrina Correa           139      36.29   5:08     s/datos s/datos 26:48 (53)       9:41

17        53        Merce.Garcete           123      36.31   5:08     s/datos s/datos 26:31 (50)            10:00

18        59        Yanina Guillán           153      37.04   5:13     s/datos s/datos 26:58 (56)            10:06

19        61        Marta Romero            119      37.27   5:16     s/datos s/datos 27:19 (58)            10:08

20        67        Angeles Verdugo       114      38.28   5:25     s/datos s/datos s/datos s/datos

21        68        Romina Albornoz       101      38.37   5:26     s/datos s/datos s/datos s/datos

22        70        Carolina Rusch          31        38.51   5:28     s/datos s/datos s/datos s/datos

23        71        Lucrecia Paiz 62        38.53   5:28     s/datos s/datos s/datos s/datos

24        72        Daniela González       26        39.07   5:30     s/datos s/datos s/datos s/datos

25        73        Veró.Maldonado        149      39.21   5:32     s/datos s/datos s/datos s/datos

26        76        Fer.Camplone (T)      125      40.05   5:39     s/datos s/datos s/datos s/datos

27        77        Adri.Korell (U)          64        40.07   5:39     s/datos s/datos s/datos s/datos

28        80        Liliana Díaz   100      40.30   5:42     s/datos s/datos s/datos s/datos

29        81        Gladys Frías   52        40.40   5:43     s/datos s/datos s/datos s/datos

30        82        Cin.Palavecino           35        40.52   5:45     s/datos s/datos s/datos s/datos

31        83        Virgi.Gutiérrez          150      41.04   5:47     s/datos s/datos s/datos s/datos

32        84        Emilia Ponce  115      41.05   5:47     s/datos s/datos s/datos s/datos

33        86        Denise Rafault           61        41.17   5:49     s/datos s/datos s/datos s/datos

34        87        Viviana Gómez          151      41.23   5:50     s/datos s/datos s/datos s/datos

35        88        Lorena Espinoza        102      41.24   5:50     s/datos s/datos s/datos s/datos

36        89        Liliana Moreyra         99        41.28   5:50     s/datos s/datos s/datos s/datos

37        90        Angela Santander       69        41.29   5:50     s/datos s/datos s/datos s/datos

38        92        Vale.Miranda 147      41.54   5:54     s/datos s/datos s/datos s/datos

P         G         Atleta N°       Marca Prom.  Km. 2,5           Par1    Km. 5,1           Par2

39        93        Jenni.Broullaud          91        42.10   5:56     s/datos s/datos s/datos s/datos

40        94        María Costán  113      42.33   6:00     s/datos s/datos s/datos s/datos

41        95        Magalí Ochoa 76        43.03   6:04     s/datos s/datos s/datos s/datos

42        97        Mariana Barrientos    118      43.11   6:05     s/datos s/datos s/datos s/datos

43        98        Florencia Ovejero      47        43.13   6:05     s/datos s/datos s/datos s/datos

44        99        Vanesa Ojeda 148      43.14   6:05     s/datos s/datos s/datos s/datos

45        102      Vale.Regueiro            146      43.33   6:08     s/datos s/datos s/datos s/datos

46        104      Gime.Izquierdo          50        43.43   6:09     s/datos s/datos s/datos s/datos

47        105      Roxa.Fernández         138      43.56   6:11     s/datos s/datos s/datos s/datos

48        106      Andrea Becerra          68        43.58   6:11     s/datos s/datos s/datos s/datos

49        107      Alejandra Arroyo       65        44.01   6:12     s/datos s/datos s/datos s/datos

50        109      Rocío Figueroa          134      44.31   6:16     s/datos s/datos s/datos s/datos

51        110      Sandra Rojas  140      44.35   6:17     s/datos s/datos s/datos s/datos

52        112      Yasna Muñoz 154      44.56   6:19     s/datos s/datos s/datos s/datos

53        113      Crist.Mehringer         37        45.41   6:26     s/datos s/datos s/datos s/datos

54        114      Magalí Vivas 107      45.42   6:26     s/datos s/datos s/datos s/datos

55        116      Eliana Serda   80        46.01   6:28     s/datos s/datos s/datos s/datos

56        117      Mica.Velarde 156      46.05   6:29     s/datos s/datos s/datos s/datos

57        118      Liliana Correa            136      46.18   6:31     s/datos s/datos s/datos s/datos

58        119      Maria Caucamán        116      46.34   6:33     s/datos s/datos s/datos s/datos

59        121      Lorena Juárez 117      46.50   6:36     s/datos s/datos s/datos s/datos

60        123      Caro. De Roque          29        47.22   6:40     s/datos s/datos s/datos s/datos

61        124      Emi.Velázquez           83        47.26   6:41     s/datos s/datos s/datos s/datos

62        125      Griselda Lara 53        47.34   6:42     s/datos s/datos s/datos s/datos

63        126      Cci.Bucetta     77        47.50   6:44     s/datos s/datos s/datos s/datos

64        128      Maira Steinbrecher    145      48.01   6:45     s/datos s/datos s/datos s/datos

65        130      Gisel Zalazar  51        48.49   6:52     s/datos s/datos s/datos s/datos

66        133      More.Lengnick          15        49.56   7:02     s/datos s/datos s/datos s/datos

67        134      Erika Tello     84        51.45   7:17     s/datos s/datos s/datos s/datos

68        135      Laura Poggi    67        52.24   7:22     s/datos s/datos s/datos s/datos

69        136      Aldana Espinoza        14        52.25   7:22     s/datos s/datos s/datos s/datos

70        137      Mayra Ojeda  121      53.23   7:31     s/datos s/datos s/datos s/datos

71        138      Cecilia Díaz   33        53.47   7:34     s/datos s/datos s/datos s/datos

72        139      Gab.Muñoz     157      57.06   8:02     s/datos s/datos s/datos s/datos

73        140      Luciana Barría           104      57.13   8:03     s/datos s/datos s/datos s/datos

74        141      Guille.Bellido 54        57.14   8:03     s/datos s/datos s/datos s/datos

75        142      Crist.Villegas 38        66.02   9:18     s/datos s/datos s/datos s/datos

Velocidad de la ganadora: 15,416 km/h. Nota: Par1 (km. 2,5-5,1); Par2 (km. 5,1-7,1).

