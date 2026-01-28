Esparta se impuso –en forma invicta- en el Torneo de Voleibol 6×6 Mixto Libre, organizado por el Club Universitario, durante el pasado fin de semana, en la Casa del Deporte.

RIO GRANDE.- En la final, que se extendió por 2 horas y 3 minutos, el campeón volvió a vencer en tie break a Choripaneros, con éstos parciales: 18-25, 25-16, 17-25, 25-21 y 17-15. ESPARTA. El campeón: Darián Gómez, Maximiliano Suárez, Luciana Zalazar y Florencia Averbuj; Rocío Pérez, Mauro Ellena, Damián Orellano y Antonela Barroso.

El ganador sustentó su victoria en las anotaciones de Maximiliano Suárez (26 puntos, con +12 entre positivos y negativos) y Darián Gómez (22/+15), en tanto que su oponente estuvo dos veces en ganancia en base a lo producido por Thomas Soria (máximo goleador del encuentro, con 33 tantos, y +22 en el balance) y Thiago González (16/+8). CHORIPANEROS. El plantel subcampeón: Silva, Paz, Soria, Thiago González, Bianchi, Perlotti y Lombide (E); Dylan González, Ibarra, Pombo, Báez y Reynoso.

El podio se completó con Fuego Vóley, al superar en sets corridos a Acme (el único conjunto integrado en su totalidad por jugadores mayores), con parciales de 25-15 y 25-19. Simón Rocamora fue decisivo en el ganado, con 19 tantos (+14), mientras que Ignacio Domínguez se destacó en el rival, con 10 (+6).

En las semifinales, Esparta (1° en la ronda clasificatoria) dejó en el camino a Fuego Vóley (4°), al tiempo que Choripaneros (2°) salió airoso frente a Acme (3°), en ambos casos por sendos 3-1. Completó las posiciones Estrella Austral (5°).

Luz Ibarra y Thomas Soria (ambos de Choripaneros) fueron considerados las figuras del certamen. Y su compañera Mia Pombo y Maximiliano Suárez (Esparta), los destacados en el encuentro decisivo. LOS MAXIMOS GOLEADORES. Thomas Soria (33/+22) remate frente a Maximiliano Suárez (26/+12).

La final

Choripaneros empezó en ganancia (3-0), y se escapó tras igualar en 6, para no abandonar más la supremacía en el tanteador, con una decena de tantos del punta Soria.

Esparta se recuperó rápidamente tras el descanso, adelantándose 6-0, con un ace del armador Damián Orellano, y un bloqueo del punta Suárez. Dos saques consecutivos de Soria, y un par de estocadas de Thiago González por cuatro acercaron a los suyos (6-8). ACME. Domínguez, Zárate, Polo y Luna; Vestidelli, Altamirano, Laura Sosa y Mónica Sosa.

El futuro campeón se escapó en las dos próximas rotaciones (16-8), y en el cierre hubo 2 tapas de Gómez (7 puntos en el parcial), y un ace de Florencia Averbuj.

En el tercer capítulo se sucedieron los empates hasta el 8-8: desequilibró la armadora Pombo con dos puestas en juego (11-8), consolidando la ventaja Soria, con 10 positivos, mientras que Gómez (6) y Suárez (5) monopolizaban el ataque contrario. Otro ace de la ushuaiense y un remate de la opuesto Josefina Bianchi (por 4) completaron las acciones. SIMON ROCAMORA. Toca frente a Osvaldo Zárate.

En el siguiente, Choripaneros desaprovechó un 6-2, Rocío Pérez y Antonela Barroso aportaron con su saque, y el mejor momento de Suárez (10 puntos) le dio el 12-9 a los suyos. La brecha máxima fue de cuatro (21-17), González la bajó a dos (21-23), y Orellano fue decisivo, con un toque y un bloqueo, para dar paso al set corto.

Allí Sparta se colocó 4-2 (bloqueo de Pérez), un triplete de Soria significó el empate en 5, González metió dos saques que dieron en la red y cayeron del otro lado (7-5), y su equipo llegó al cambió uno arriba. IGNACIO DOMINGUEZ. Por el centro, ante Van Olphen.

Un ace de Orellano selló el 10-9, se activaron Gómez (3) y Suárez (5), pese a que desperdiciaron dos ventajas (11-9 y 14-12). González (por partida doble) y Bianchi (con un ace) revirtieron la situación. Un yerro del adversario, y dos remates de Suárez dieron el pase al festejo, a minutos de las 21:00, en la lluviosa tarde en la Margen Sur.

TORNEO 6X6 MIXTO LIBRE CLUB UNIVERSITARIO

Ronda Clasificatoria: Sábado 24: Acme-Fuego Vóley 2-0; Fuego Vóley-Choripaneros 0-2; Acme-Choripaneros 0-2. Domingo 25: Acme-Estrella Austral 2-0; Esparta-Fuego Vóley 2-1; Estrella Austral-Esparta 0-2; Choripaneros-Esparta 1-2; Estrella Austral-Fuego Vóley 0-2; Acme-Esparta 0-2; Choripaneros-Estrella Austral 2-0. Ronda final: Semifinales: Esparta (1°)-Fuego Vóley (4°) 3-1 (25-20/25-16/22-25/25-13); Choripaneros (2°)-Acme (3°) 3-1 (25-14/23-25/25-20/25-23). 3° puesto: Fuego Vóley-Acme 2-0 (25-15/25-19). Final: Esparta-Choripaneros 3-2 (18-25/25-16/17-25/25-21/17-15). Posiciones finales: 1.Esparta 15 puntos (6 partidos) (sets: 14-5);

2.Choripaneros 14 (6) (12-6); 3.Fuego Vóley 7 (6) (6-9); 4.ACME 6 (6) (5-9); 5.Estrella Austral 0 (4) (0-8). Premiación individual: Mejores jugadores del torneo: Luz Ibarra y Thomas Soria (ambos de Choripaneros). Figuras de la final: Mia Pombo (Choripaneros) y Maximiliano Suárez (Esparta).