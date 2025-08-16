Sociedad

Espacio de Coworking en el Espacio Tecnológico

sábado 16 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El Municipio de Río Grande recuerda que está disponible el Espacio de Coworking en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), un entorno pensado para emprendedores, profesionales independientes y estudiantes que necesiten un lugar cómodo, equipado y tranquilo para desarrollar sus proyectos o preparar sus estudios.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, donde se ofrecen zonas de trabajo y estudio silenciosas, computadoras y tablets, conexión a internet de alta velocidad, además de un sector break con refrigerios para recargar energías.

Ya sea para preparar un examen, avanzar en un trabajo práctico o concretar un proyecto laboral, este espacio gratuito y sin necesidad de reserva está abierto a toda la comunidad riograndense.

El Municipio promueve el acceso al conocimiento, la conectividad y el trabajo colaborativo, acompañando a los y las riograndenses en sus desafíos personales y profesionales.

