El Municipio de Río Grande recuerda que está disponible el Espacio de Coworking en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), un entorno pensado para emprendedores, profesionales independientes y estudiantes que necesiten un lugar cómodo, equipado y tranquilo para desarrollar sus proyectos o preparar sus estudios.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, donde se ofrecen zonas de trabajo y estudio silenciosas, computadoras y tablets, conexión a internet de alta velocidad, además de un sector break con refrigerios para recargar energías.

Ya sea para preparar un examen, avanzar en un trabajo práctico o concretar un proyecto laboral, este espacio gratuito y sin necesidad de reserva está abierto a toda la comunidad riograndense.

El Municipio promueve el acceso al conocimiento, la conectividad y el trabajo colaborativo, acompañando a los y las riograndenses en sus desafíos personales y profesionales.