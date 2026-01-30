Escuelas Deportivas: La oferta en Río Grande

A partir del próximo lunes 2 de febrero se pondrán en marcha las Escuelas Deportivas Provinciales 2026, implementadas por la Secretaría de Deportes. En Ushuaia la inscripción es presencial en la Casa del Deporte, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 16:00.

RÍO GRANDE.- Mientras que en Tolhuin se puede realizar de manera virtual mediante formulario online, accediendo por código QR disponible en la Casa del Deporte o solicitando el enlace al WhatsApp 2964-412836, y también de forma presencial con asistencia del personal de la Secretaría de Deportes.

Asimismo, en Río Grande el trámite se realiza de forma presencial en la administración de cada gimnasio o directamente en el espacio donde se dicta la actividad.

La información detallada sobre disciplinas, edades, horarios y sedes se encuentra disponible en https://www.tierradelfuego.gob.ar/actividades-deportivas

En el listado adjunto aparecen las ofertas para Río Grande, que se brindarán en los siguientes espacios: Arenero (Bilbao 1370); Casa del Deporte (Nuestra Señora de Itatí y Las Azucenas, Margen Sur); CEPAR (Alberdi y 9 de Julio); Gimnasios AtURG (Thomas Bridges 3028, Parque Industrial), Clubes Garibaldi (Milton Roberts 3190, Chacra IV) y San Martín (O´Higgins 46), Escuela N°2 (Rivadavia 599), Integrador (Los Patriotas 610, B° El Milagro), Jorge Muriel (San Martín 2800, Chacra IV) y UOM (Moyano 631); Polideportivo Instituto María Auxiliadora (Perito Moreno y Rivadavia); Jardín N°1 (San Martín 1100); SUM Escuela N°8 (Marcelo Torcuato de Alvear 651, B° Mutual), Escuela N°21 (Prefectura Naval 111, Chacra II) y Patagonia (Patagonia 470, Chacra II).