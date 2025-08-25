Escuela Argentina y Luz y Fuerza mandan en sus zonas

Con tan solo un juego por disputarse de la tercera fecha del certamen Clausura de Futsal AFA el certamen es dominado por Escuela Argentina quien comanda la Zona A, y Luz y Fuerza que es el líder del Grupo B y que en el cierre de la extensa programación derrotó 5 a 2 a ADEFU y ya todos sus sentidos quedaron puestos en el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA Zona Ascenso a jugarse del 3 al 7 de septiembre en Rivadavia, Mendoza.

RÍO GRANDE.- Justamente el campeón defensor no la tuvo sencilla en la primera etapa ante un ADEFU combativo, que lo supo esperar en su campo y cuando el rival cruzó la cañada lo presionó a morir y no lo dejó jugar cómodo, y por momentos lo desdibujó.

Pero el Eléctrico a los 3 minutos había marcado la primera diferencia por intermedio de Franco Torres con una definición exquisita tras una gran jugada colectiva, con sello de ese cuarteto que ya sabe de memoria y que son todos hombres de selección de Río Grande.

Y pese a que tuvo el control del partido y de los ritmos del mismo, tampoco le llegó con peligro al arco del Naranja y con el resultado corto, sobre el cierre de la etapa una salida rápida desde el fondo por intermedio de Ulises Aguirre quien al ser derribado con falta el rival se frenó y la pelota derivó en Bricio Marcoloni quien sin dudarlo mandó la pelota fuerte, abajo y junto a un palo, buen gol para el 1-1 y sorprender a Luz y Fuerza.

El complemento comenzó con un Eléctrico bien encendido, lo fue a buscar de entrada y a minuto y medio ya lo ganaba 2-1 por intermedio de Brian Valderas quien avanzó a paso de hombre y cuando cambió la velocidad sacó un zurdazo inatajable.

Y antes del minuto 5, Lucas Catelicán no dio por perdida una pelota junto al córner, recuperó la misma -a primera vista pareció infracción- y tras meter un centro al corazón del área, Cristian Ventura no tuvo más que empujar la pelota al gol.

El mismo Ventura cuando promediaba la etapa robó un avance rival donde Nacho Páez se había sumado al ataque y tras irse por la banda definió a ante el último defensor para el 4-1 y de algún modo sentenciar la historia.

Previo a este juego, Deportivo Río Grande que no venía bien en sus últimas presentaciones, dio la nota y venció a un Rosario que en la segunda etapa se olvidó de jugar después de ganar la primera por 2 a 0 y siendo superior a su rival, y con goles de Walter Benítez y Matías Cerevone se fue confiado al descanso.

Pero la segunda parte fue otra cosa, el cambio de chip por parte de los dirigidos por Carrizo fue total, no sólo en el juego sino en lo actitudinal donde se llevó puesto a su rival, lo asfixió, no lo dejó pensar y ya no ganó en el uno contra uno que es el fuerte del conjunto de Lucho Ríos, y peldaño a peldaño fue remontando el marcador y con tantos de Tomás Elías primero y de Uriel Mayol después alcanzó un rápido empate.

Y como se dice en el turf, caballo que alcanza, ganar quiere; el Depo fue al frente y le llegó por todas partes, pelotas en el travesaño, en los palos; hasta que con un doblete de Facundo Carrizo se llevó tres puntos de oro y dejó con las manos vacías a Rosario que llegó a este duelo como puntero e invicto; perdió todo.

La fecha dos había arrancado el viernes con un adelanto; Camioneros que sólo había disputado un juego en lo que va del Clausura, al igual que ADEFU, le ganó con autoridad a Los Troncos por 9 a 3 y es el único que matemáticamente lo puede alcanzar a Escuela Argentina.

Desde el arranque el Azul se le plantó al Verde, lo fue a buscar arriba a base de mucha presión pero sin equilibrio, dado que cuando los dirigidos por Guillermo Vargas rompieron esa presión con pases largos, llegaron fácil al arco contrario y en muchos casos mano a mano con el arquero y así se adelantaron 4-0 con tantos de Milton Benítez, Seba Verón, Aaron Camino y Nico Huell, y recién obre el cierre de la tapa logró descontar de media distancia con un buen remate Agustín Figueroa, pero a segundos del cierre, otra vez el juvenil Verón se hizo presente en el tanteador y selló el 5-1 de la primera etapa.

En el complemento, el Verde salió algo dormido y en un abrir y cerrar de ojos Los Troncos se puso 3-5 por los goles de Luca Barría y Kevin Maldonado, pero a partir de un par de gritos y del adelantamiento de Ale Godoy a jugar el 5 vs. 4 -algo que cada vez le gusta más-, Camioneros volvió a tomar las riendas del partido, incluso fue el propio Godoy quien anotó por duplicado para abrir nuevamente la goleada de su equipo.

Segunda fecha

Camioneros 9 – 3 Los Troncos

Camioneros: Milton Benítez (2), Aaron Camino (2), Alejandro Godoy (2), Sebastián Verón (2) y Nicolás Huell.

Los Troncos: Agustín Figueroa, Luca Barría y Kevin Maldonado.

Arbitros: Carlos Lazarte y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde

Incidencias: Expulsados Ezequiel Salazar en Camioneros y Thiago Urquiza en Los Troncos.

Defensores del Sur 10 – 1 HVJ Futsal

Defensores del Sur: Braian Sánchez (5), Gustavo Chávez (2), Elián González, Juan Fuenzalida e Iván Giorgis.

HVJ Futsal: Juan Eduardo Pérez.

Arbitros: Rodrigo Bravo y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Deportivo Frías 1 – 7 San Francisco

Deportivo Frías: Gonzalo Soto.

San Francisco: Lorenzo Sánchez (4), Axel Benjamín Lizarraga.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Gustavo Orquera.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Correspondiente a la segunda fecha.

Incidencias: No se registraron.

Deportivo Río Grande 4 – 2 Rosario RG

Deportivo Río Grande: Facundo Carrizo (2), Tomás Elías y Uriel Mayol.

Rosario RG: Walter Benítez y Matías Cerevone.

Arbitros: Carlos Lazarte y Gustavo Orquera.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Luz y Fuerza 5 – 2 ADEFU

Luz y Fuerza: Cristian Ventura (2), Franco Torres, Brian Valderas y Jeremías Bazán.

ADEFU: Bricio Marcolini y Matías Hernández.

Arbitros: Christian Farieri y Gustavo Orquera.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Escuela Argentina 9 3 3 0 0 20 5

2° Arsenal FC 7 3 2 1 0 18 7

3° Camioneros 6 2 2 0 0 21 7

4° Defensores del Sur 3 3 1 0 2 17 12

5° Los Troncos 3 3 1 0 2 10 16

6° Club Italiano 3 3 1 0 2 6 22

7° Estrella Austral 1 2 0 1 1 7 10

8° HVJ Futsal 0 3 0 0 3 7 27

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 9 3 3 0 0 22 8

2° San Isidro 6 3 2 0 1 25 11

3° Rosario RG 6 3 2 0 1 15 8

4° Metalúrgico 3 2 1 0 1 9 8

5° ADEFU 3 2 1 0 1 5 7

6° Dep. Río Grande 3 3 1 0 2 8 14

7° San Francisco 3 3 1 0 2 10 20

8° Deportivo Frías 0 3 0 0 3 1 21

Tercera fecha

Arsenal FC 5 – 5 Estrella Austral

Arsenal FC: Raúl Romero (3), Jorge Carrillo y Juan Pablo Flores.

Estrella Austral: Jeremías Abdala (2), Brian Guerrero, Santiago Porco y Juan Pablo Guenteo.

Arbitros: Julio Mereles y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: Expulsado Brian Guerrero en Estrella Austral; Juan Pablo Flores en Arsenal FC.

San Isidro 8 – 2 Metalúrgico

San Isidro: Gabriel Sánchez (2), Lucas Vera (2), Martín Marimón, Rodrigo Ojeda, Juan Mulleady y Thiago Duhalde.

Metalúrgico: Agustín Echeverría y Francisco Chávez.

Arbitros: José Azúa y Nahuel Garay.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: Expulsados Jorge Fresco y Damián Olivera en Metalúrgico.

Escuela Argentina 10 – 0 Club Italiano

Escuela Argentina: Luciano Abalos (2), Braian Thea (2), Brandon Torres (2), Tomás Sotomayor (2), Matías Rocha y Tomás Almonacid.

Arbitros: José Azúa y Marcos Moreno.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

San Francisco 2 – 6 Rosario

San Francisco: Agustín Zaracho y Samuel Oropel.

Rosario: Wladimir González (3), Maximiliano Ferreyra (2) y Ezequiel Benítez.

Arbitros: Guillermo Cok y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsados Sebastián Avalos y Martín Jones en San Francisco.

Arsenal FC 8 – 0 Club Italiano

Arsenal FC: Emmanuel Udema (3), Enzo Matías Marastoni (2), Santiago Alvarez, Juan Carlos Córdoba y Sebastián Sánchez.

Arbitros: Julio Mereles y Guillermo Cok.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Escuela Argentina 5 – 3 Defensores del Sur

Escuela Argentina: Tomás Sotomayor (2), Luciano Abalos (2) y Brandon Torres.

Defensores del Sur: Braian Sánchez (2) y Iván Giorgis.

Arbitros: Diego Marín y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

HVJ Futsal 2 – 5 Los Troncos

HVJ Futsal: Braian Joel Romero y Braian Ordas.

Los Troncos: Kevin Maldonado (2), Fernando Villa Jara, Agustín Navarro y Luca Barría.

Arbitros: Christian Farieri y Alberto Miller.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Luz y Fuerza 8 – 4 San Isidro

Luz y Fuerza: Franco Torres (2), Jorge Fresia (2), Brian Valderas, Tobías Riquelme, Oscar Flores y Lisandro Velásquez.

San Isidro: Gabriel Sánchez (2), Lucas Vera y Juan Mulleady.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Metalúrgico 7 – 0 Deportivo Frías

Metalúrgico: Máximo Vidal (2), Lucas Larroza, Brahian Agüero, Juan Bautista Ruiz, Agustín Echeverría y Tomás Montiel.

Arbitros: Diego Marín y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde

Incidencias: Expulsado Lucas Cejas en Deportivo Frías.

Deportivo Río Grande 2 – 3 ADEFU

Deportivo Río Grande: José Chacón y Esteban Carrizo.

ADEFU: Franco Velázquez, Mauro Fuertes y Emir Forquera.

Arbitros: Christian Farieri y Alberto Miller.

Gimnasio: Fortaleza Verde.