Escuela Argentina y Camioneros no aflojan

A lo largo del domingo pasado se llevó a cabo la cuarta fecha del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima división, sólo quedó pendiente el juego entre Deportivo Frías y Luz y Fuerza debido a que estos últimos partieron el sábado muy temprano rumbo a Mendoza a jugar el Regional Federal Amateur Zona Ascenso.

RIO GRANDE.- Y en la Zona A hay dos equipos que se mantienen a tope; se trata de Escuela Argentina quien venció a Arsenal FC 1-0 en tan sólo seis minutos, y Camioneros quien goleó a Club Italiano 12-3 y, con un juego menos, es el único conjunto que puede alcanzar la cima del grupo cuando complete el juego pendiente ante Los Troncos.

Los Colegiales se vieron beneficiados por un error de Arsenal FC quien anotó en planilla a un sólo director técnico, y al ser expulsado Mario Falcone no hubo nadie que pudiese hacerse cargo del equipo. Este requisito fue bien esclarecido a principios de temporada pero nunca se había dado el caso, dado que siempre que se expulsó al DT principal había un auxiliar habilitado para suplantarlo, esta vez no ocurrió.

Al momento de la suspensión definitiva Escuela ganaba 1-0 con gol de Kavy Navas quien recibió sin marcas dentro del área y sin titubear mandó la pelota a la red.

Previamente, Defensores del Sur se alzó con una buena victoria sobre Los Troncos y agudizó el mal momento de los azules, quienes de ser cuartofinalistas en el Apertura hoy están lejos de clasificar entre los mejores 4 de la Zona A.

En la B, y pese a no jugar, nadie pudo darle alcance al Eléctrico, sobre todo a partir de las igualdades que alcanzaron San Isidro ante Deportivo Río Grande, y la de Rosario frente a ADEFU, y quien se acomodó fue San Francisco que al derrotar a Metalúrgico está cuarto en la clasificación transitoria.

A la espera de chocar los mejores cuatro elencos locales en la Súper Liga Provincial, este fin de semana se jugaría la quinta fecha del certamen.

La síntesis

San Francisco 7 – 6 Metalúrgico

San Francisco: Jorge del Valle (3), Martín Jones (3) y Bruno Tomás Franco.

Metalúrgico: Bautista Ruiz (2), Ignacio Barría, Francisco Chávez, Brahiam Agüero y Jorge Fresco.

Arbitros: Julio Mereles y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Defensores del Sur 7 – 2 Los Troncos

Defensores del Sur: Gustavo Chávez (4), Juan Manuel Fuenzalida (2) e Iván Giorgios.

Los Troncos: Joaquín Paredes y Luca Barría.

Arbitros: Guillermo Cok y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Joaquín Paredes en Los Troncos.

Escuela Argentina 1 – 0 Arsenal FC

Escuela Argentina: Kavy Navas.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Partido concluido por expulsión de Mario Falcone en Arsenal FC; estos últimos al no tener otro técnico en el banco, no pudieron continuar.

Camioneros 12 – 3 Club Italiano

Camioneros: Bruno Patiño (2), Alejandro Godoy (2), Sebastián Verón (2), Mauro Rain, Agustín Gueicha, Eric Zaraza, Milton Benítez, Sebastián Delfor y Jeremías Ponce.

Club Italiano: Oscar Gallardo (2) y Bautista Ortiz.

Arbitros: Carlos Lazarte y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Rosario 2 – 2 ADEFU

Rosario: Wladimir González (2).

ADEFU: Alan Brandan y Martín Aguila.

Arbitros: Julio Mereles y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

San Isidro 3 – 3 Deportivo Río Grande

San Isidro: Rodrigo Ojeda, Leonidas González y Gonzalo González.

Deportivo Río Grande: Uriel Mayol, José Chacón y Tomás Abdala.

Arbitros: Carlos Lazarte y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Estrella Austral 5 – 2 HVJ Futsal

Estrella Austral: Rodrigo Romero (2), Gian Benítez, Cristina Escobar y Daniel Lemos.

HVJ Futsal: Nahuel Heredia y José Emanuel Lucero.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Nahuel Garay.

Gimnasio: Margen Sur.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Escuela Argentina 12 4 4 0 0 21 5

2° Camioneros 9 3 3 0 0 33 10

3° Arsenal FC 7 4 2 1 1 18 8

4° Defensores del Sur 6 4 2 0 2 24 14

5° Estrella Austral 4 3 1 1 1 12 12

6° Los Troncos 3 4 1 0 3 12 23

7° Club Italiano 3 4 1 0 3 9 34

8° HVJ Futsal 0 4 0 0 4 9 32

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 9 3 3 0 0 22 8

2° San Isidro 7 4 2 1 1 28 14

3° Rosario RG 7 4 2 1 1 17 10

4° San Francisco 6 6 2 0 2 17 26

5° ADEFU 5 4 1 2 1 9 11

6° Metalúrgico 4 4 1 1 2 17 17

7° Dep. Río Grande 4 4 1 1 2 11 17

8° Deportivo Frías 0 3 0 0 3 1 21