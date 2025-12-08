Escenario compartido. Natalia Oreiro, invitada de Lali Espósito en Uruguay: el encuentro que sellaron con un beso

La uruguaya se sumó al show de la cantante en Montevideo y luego compartió un mensaje en sus redes sociales. Qué dijo.

Natalia Oreiro fue la invitada sorpresa del show que dio Lali este sábado en la Rambla de la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.

La actriz y cantante se sumó al concierto programado en el marco del tour de presentación de No vayas a atender cuando el demonio llama, el más reciente álbum de la artista argentina.

En el que fue el último show del año fuera de Argentina, y en la antesala del quinto Vélez que hará el próximo 16 de diciembre, Oreiro se convirtió en una invitada muy especial para Espósito, que decidió invitar a la uruguaya para cantar junto a ella.

La presencia de Oreiro en Montevideo marcó el final de una larga ausencia artística de la actriz y cantante uruguaya, que estuvo muchos años sin presentarse en vivo en su país. Junto a Espósito, confesa admiradora suya, Oreiro no sólo mostró su admiración por la artista proteña, sino que se sumó a dos versiones históricas de Tu veneno y Cambio dolor. ❤️‍🔥 Natalia Oreiro cantó junto a Lali en Uruguay



✨Oreiro se subió al escenario de Punta Carretas e interpretó "Tu Veneno" y “Cambio Dolor” junto a Lali.



📼 https://t.co/g5vNp9Aj0z / Sofi Morandi pic.twitter.com/PWmbu8Jv8A— Filo.news (@filonewsOK) December 7, 2025

Además, las cantantes dejaron una imagen que se convirtió en tema de conversación en redes sociales al besarse en el escenario al terminar su segmento compartido.

Finalmente, este domingo, Oreiro compartió unas palabras dedicadas a su colega, a quien agradeció por la posibilidad de volver a cantar en la ciudad en la que nació.

“Épico show anoche de @lali en Montevideo. Una locura acompañarte de sorpresa en mi tierra. Gracias por cumplir sueños, nuestras niñas interiores estaban felices. ¡Mucha admiración para vos y todo tu equipo, y un público inolvidable en una noche mágica!“, escribió la uruguaya.

Podes ver el post acá.