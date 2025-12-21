Escapate a Tres Arroyos: Playas sin multitudes y con buenos precios en 2026



Con playas amplias, naturaleza en estado puro y una propuesta turística en constante crecimiento, Dunamar, Reta, Claromecó y Orense se posicionan en 2026 como las playas más elegidas de la costa bonaerense por su excelente relación precio-calidad. Alojamiento para todos los presupuestos, gastronomía con identidad local, actividades al aire libre y promociones que se multiplican conforman una oferta diversa y accesible, ideal tanto para familias.

BUENOS AIRES.- Veranear en la Costa Atlántica en 2026 puede implicar un gasto semanal que va desde el millón hasta superar los dos millones de pesos, sin embargo, las playas de Tres Arroyos se consolidan como una de las opciones más elegidas por quienes buscan disfrutar del mar sin sobresaltos en el presupuesto. Con localidades como Claromecó, Reta, Orense, el distrito combina precios más accesibles, tranquilidad y servicios de calidad, lejos de la masividad de otros destinos tradicionales.

Alojamiento, gastronomía, carpas y traslados mantienen valores más razonables que en los centros turísticos más concurridos, permitiendo planificar vacaciones familiares con mayor previsibilidad. A esto se suma un entorno natural cuidado, playas amplias y una atmósfera relajada que prioriza el descanso. En tiempos donde cada gasto cuenta, las costas de Tres Arroyos se posicionan como una alternativa viable para el verano 2026: menos ruido, más mar y un presupuesto bajo control.

Todo lo que tenés que saber en precios

La propuesta para el verano 2026 en las costas de Tres Arroyos se completa con una amplia oferta de alojamiento y gastronomía pensada para distintos presupuestos. Según comodidades y servicios, los valores de hospedaje oscilan entre $60.000 y $130.000 por noche, mientras que una comida completa para dos personas puede encontrarse entre $30.000 y $60.000, manteniendo una relación precio-calidad competitiva dentro de la Costa Atlántica. A esta oferta se suma una nutrida agenda de eventos culturales y deportivos, como Orense le canta al Atlántico el 17 de enero, el tradicional concurso de pesca Las 24 horas de la Corvina Negra los días 8 y 9 de febrero, carnavales en todas las localidades del distrito y celebraciones especiales como RetAmor el 14 de febrero. Además, durante toda la temporada se desarrollarán actividades recreativas y turísticas impulsadas por el municipio, entre ellas el programa Verano ATP (A Toda Playa) con juegos y propuestas en los paradores, Marea Rural con salidas hacia destinos del interior, caminatas de luna llena y recorridos históricos, que invitan a descubrir la identidad y el paisaje del distrito más allá de la costa.

“Durante toda la temporada de verano vamos a estar presentes en la playa con un gazebo itinerante del programa Verano ATP, que recorrerá distintos paradores los viernes, sábados y domingos, acercando propuestas recreativas y culturales para toda la familia”, explicó Carolina Goicoechea, directora de Turismo de Tres Arroyos. “Es una iniciativa que articula el trabajo de las áreas de Juventud, Cultura y Deporte, con actividades que van desde juegos y deportes hasta expresiones artísticas, generando espacios de encuentro y participación a lo largo de la costa”, agregó.

En ese sentido, Goycochea destacó también el alcance del programa Marea Rural, que propone ampliar la experiencia turística más allá de la playa. “Durante enero realizaremos tres salidas a nuestros destinos rurales consolidados: Copetonas, San Mayol y San Francisco de Bellocq, con traslados en combi desde las localidades costeras y desde Tres Arroyos”, señaló. “En cada recorrido, los visitantes podrán conocer artistas locales, participar de recorridos históricos, realizar actividades culturales y disfrutar de la gastronomía típica, poniendo en valor la identidad y la diversidad de todo el distrito”, concluyó.

Todo lo que no hay que perderse

Este verano se pone en marcha Parada Gurú, un nuevo bar de playa que surge como parte de la escuela y el parador, con una impronta sustentable y una fuerte identidad surf. El proyecto apuesta a la reutilización de la estructura existente, incorporando madera reciclada, pintura al agua y una lógica de bajo impacto ambiental, sin grandes obras ni intervenciones invasivas.

La propuesta gastronómica se enfoca en una cocina simple, fresca y consciente, con sándwiches caseros, opciones vegetarianas, ensaladas, bowls, jugos y licuados elaborados con productos del día y de origen local. Pensado tanto para quienes practican surf como para quienes disfrutan de largas caminatas o momentos de descanso frente al mar, Parada Gurú busca sumar identidad al frente costero y acompañar una manera más cuidada, comunitaria y responsable de vivir la playa.

La Cocinería: una experiencia gourmet

En pleno bosque de Dunamar, a pasos del mar, La Cocinería se consolidó como la experiencia gastronómica top que no hay que perderse en la costa. Con una propuesta gourmet auténtica y cuidada en cada detalle, combina productos frescos elaborados en el momento, sabores centroeuropeos con guiños locales y una creatividad que se renueva temporada tras temporada. Pastas caseras rellenas de langostinos, entraña flambeada, pescados en cocciones precisas y las ya míticas bitterballen conviven en un menú inclusivo, con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC. La calidez de sus dueños, el entorno natural y una atmósfera íntima y relajada completan una experiencia que atrae tanto a foodies como a celebridades, y que convierte a La Cocinería en una parada obligada para quienes buscan comer bien y vivir algo distinto si visitan Claromecó.

Este verano si querés encontrar todo en un lugar, Tres arroyos, tiene todo listo para recibirte.

FUENTE: Sandra Kan y Cristela Cicaré