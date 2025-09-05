“Es un triunfo en defensa de la soberanía sanitaria”

El concejal Jonatan Bogado destacó la decisión del Juzgado Federal de esta ciudad que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Bogado dijo que “este fallo confirma lo que venimos advirtiendo: la medida del Gobierno nacional ponía en riesgo inmediato el estatus sanitario ‘Libre de Aftosa sin Vacunación’, alcanzado con años de sacrificio, inversión y compromiso de productores y organismos de control. Se trata de un activo estratégico que no podemos entregar por una decisión arbitraria y sin fundamentos”.

Es así que la Justicia puso un freno a la improvisación y resguardó no solo a la producción ganadera, sino también a la economía regional y a las fuentes de trabajo. “Asimismo, protegió el derecho de los consumidores a acceder a alimentos seguros y de calidad, garantizando la continuidad de un estatus sanitario que representa una ventaja competitiva para toda la Patagonia”, agregó el Concejal.

En su resolución, la Jueza Federal de Río Grande tuvo en cuenta el impacto económico y sanitario de la medida, así como el riesgo generado por la pérdida de reconocimiento internacional. Incluso, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile ya había suspendido el estatus diferencial de la Patagonia tras la entrada en vigencia de la resolución del Senasa.

Por último, Bogado adelantó que seguirá impulsando iniciativas desde el Concejo Deliberante para que el cuerpo acompañe con firmeza a los productores fueguinos y a toda la Región Patagónica en la defensa de su diferencial sanitario.