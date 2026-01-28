“Es muy peligroso el Estado en el que estamos”, dijo De la Fuente

El presidente del centro de Veteranos de Malvinas de la ciudad de Bahía Blanca, Guillermo De la Fuente, opinó sobre los últimos sucesos ocurridos en Ushuaia, en medio de la intervención del puerto.

BAHIA BLANCA (FRENTE A CANO).- A su parecer dijo, en diálogo con Pulso Informativo, que “todo me huele raro partiendo de la denuncia a la medida que adoptó el Gobierno Nacional. Me da la sensación que son discursos para justificar posturas“.

En esa línea, reconoció que no puede hacer un juicio de valor pero que “tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque no es la primera vez que dicen desde afuera que Ushuaia sería un lugar apropiado para una base de control interoceánico”.

“Hay que abrir el ojo para no ser más fácil que Groenlandia”, replicó el ex combatiente en alusión a las intenciones de Donald Trump con ese territorio.

Respecto al rol del Ejecutivo aclaró: “Me resulta difícil definir al gobierno porque está conformado por personas que no sé si piensan todos igual. Pero partamos de la base que Milei admiraba a Thatcher por ejemplo, o al presidente de Estados Unidos que se dedica ahora a intentar colonizar el resto de América”.

Asimismo subrayó que “es muy peligroso el Estado en el que estamos, pero hay que reconocer que es lo que el soberano decidió”.

Sobre las posibilidad de ceder ante las presiones externas, De la Fuente estimó que “siento que es muy fácil avanzar sobre Argentina. En un país en el que ofreces dólares a un gobierno para ganar una elección y te retirás ganando una ponchada encima, es muy fácil”.

Ejemplificó que “en Groenlandia se tienen que pelear con Dinamarca, los franceses ponen el grito en el cielo y los canadienses se enojan y dicen que no va a ser fácil; acá no alza la voz nadie“.

Por último señaló: “Estamos yendo a un punto de no retorno en algunas cosas, como con la Patagonia. Siempre estamos mirando hacia Buenos Aires y hay gente del exterior que mira la parte sur del país en serio y lo estamos descuidando, tomando la cosa con mucha liviandad”.