“Es a través de la política que podemos transformar la vida del otro”

En comunicación con FM Origen, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, compartió su mirada sobre el escenario político y social de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Habló sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional, el desencanto ciudadano, el valor de la participación democrática, la fractura del espacio nacional y popular, y la necesidad de una representación federal con políticas públicas que acompañen el desarrollo de todas las regiones. Confirmó que, si resulta electo, asumirá su banca en la Cámara de Diputados.

Al analizar el escenario electoral y económico, Tita sostuvo que el foco de la ciudadanía está en el rumbo del país «sin lugar a dudas que el rumbo que está tomando el país me parece que ahí está donde están las miradas de los que van a votar, de nuestra sociedad, un rumbo de un país complejo”.

Sobre el modelo económico actual, fue contundente «la receta que puso en práctica este gobierno, que algunos ya hemos visto en algunos otros momentos en la Argentina, la está haciendo transitar a la Argentina a niveles muy complejos sobre la marcha de la economía, el desarrollo del país, el empleo, las responsabilidades inherentes a los estados, tanto el estado nacional, a los provinciales, a los municipales”, precisó.

Respecto al descontento social, describió un panorama de malestar generalizado «me parece que no podemos no ver y observar que la sociedad está enojada, está molesta, está disgustada, está desencantada con la política en general. No podemos no observar esto, y con distintos sectores. Creo que sin lugar a dudas la pandemia marcó, y no solamente en la Argentina, sino cuando uno mira un poquito para afuera”, remarcó Tita.

Al hablar sobre la representación legislativa, destacó el valor de la participación «el desafío es de todos, no sólo de la política, y yo valoro mucho a veces los espacios como estos que tienen ustedes, donde a veces es un espacio donde nos podemos dar el tiempo de poder hablar y discutir sobre la importancia de la participación en cada una de las elecciones. Nos pueden gustar los candidatos o no”.

Frente a la división del espacio nacional y popular, Tita fue autocrítico «hubo sus esfuerzos y creo que fueron en vano, quizás por algunas miradas poco generosas, poco generosas con la provincia, con la situación que está atravesando el país y que sin lugar a dudas en este esquema de acuerdo donde Fuerza Patria va a llevar y tiene el gran desafío de llevar una gran representación a las cámaras”.

En relación a la estrategia de Fuerza Patria, el candidato a diputado destacó la mirada federal «creo que sí hay un espacio que no solamente piensa desde la provincia, sino que se piensa con una gran representación de todo el país, que es lo que garantiza Fuerza Patria en un esfuerzo que se hizo a lo largo de este tiempo para llegar a acuerdos y sin lugar a dudas sostenerlos a esos acuerdos”, sostuvo.

Por último, Agustín Tita confirmó su compromiso en caso de ser electo «yo entiendo que una responsabilidad como esta hay que honrarla sin lugar a dudas con la presencia y el trabajo. Creo que en estos años de trabajo con el gobernador hemos logrado conformar muy buenos equipos que nos han garantizado el poder trabajar con mucha responsabilidad”, concluyó.