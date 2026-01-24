“Error político y diplomático”: Cuestionan la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo

El gobierno de Tierra del Fuego advirtió que la adhesión del Javier Milei al Board of Peace (la ONU paralela creada por Donald Trump) es un “grave y peligroso error político y diplomático” del gobierno nacional porque “contradice” y “debilita” el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

La queja fue planteada por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales fueguino, Andrés Dachary, quien hizo una ilustrativa explicación del caso que podría chocar contra los históricos reclamos de la Argentina sobre su archipiélago ocupado por Gran Bretaña.

“No se puede defender la integridad territorial argentina mientras se convalidan, directa o indirectamente, procesos que legitiman ocupaciones y fragmentaciones ilegales”, planteó el funcionario.

La objeción consiste en lo siguiente: uno de los gobiernos que junto a la Argentina firmaron ayer el Board of Peace en Davos fue el de Kosovo, un estado que se independizó de Serbia en 2008 y que tiene un reconocimiento parcial dentro del concierto de naciones.

Estados Unidos es una de las potencias que lo reconoce como estado independiente, pero Serbia y sus aliados (entre ellos, Rusia) aún sostienen que es una provincia suya; inclusive desde que era parte de la exYugoslavia.

Argentina está entre los países que todavía no reconoce a Kosovo como estado independiente sino como parte de Serbia. Por eso, según Dachary, la adhesión del presidente argentino a un conglomerado de naciones que incluye a Kosovo entre sus estados miembro implica “vulnerar” el principio de integridad territorial serbio.

“Ese gesto contradice de manera directa la posición oficial e histórica de la Argentina” no solo contra Serbia sino también contra los argumentos con que sostiene su reclamo de territorialidad y soberanía sobre Malvinas, recalcó.

El funcionario fueguino puntualizó que firmar un documento internacional a la par de Kosovo como estado miembro “debilita nuestra posición en Malvinas, erosiona alianzas estratégicas y compromete la credibilidad internacional del país”.

Y no solo eso. También indicó que la política exterior mileísta “traiciona principios elementales del derecho internacional”.

A través de un mensaje en las redes sociales, el funcionario del gobierno de Tierra del Fuego –provincia que ayer fue intervenida por el gobierno nacional en la operatividad de sus puertos- sostuvo que ser parte del Board of Peace “constituye un grave y peligroso error político y diplomático” por parte de la Casa Rosada.

Firmar un documento internacional que incluye a Kosovo como estado miembro “contradice de manera directa la posición oficial e histórica de la Argentina” y “daña la relación con Serbia, un país que ha acompañado de manera consistente y sostenida la posición argentina en la Cuestión Malvinas”, agregó.

El secretario de Malvinas provincial advirtió también que esa “incoherencia” del gobierno de La Libertad Avanza es “más grave si se considera que tropas de las autodenominadas fuerzas de defensa de Kosovo participaron en ejercicios militares combinados con las fuerzas británicas de ocupación en las Islas Malvinas”, un hecho que fue denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

“La soberanía no admite ambigüedades ni gestos oportunistas. O se la defiende con coherencia, firmeza y respeto por la ley, o se la abandona. Y la Argentina no puede —ni debe— abandonar una causa que constituye el núcleo irrenunciable de su política de Estado”, cerró el funcionario.

