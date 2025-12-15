Deportes

Ernaga y Martínez ganaron en FM Origen

lunes 15 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Pablo Ernaga (Camioneros) -23:55- y Daniela Martínez (Atl.R.Grande/FM Origen) -27:52-, 6° en la general absoluta, se impusieron en la 2° Prueba Nocturna FM Origen (7 km.; 101 clasificados), disputada desde las 22:00 del viernes 12.  Elías Greco (ARG/Kratos) -25:06- y Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -26:42- completaron el podio masculino, mientras que Gina Brizuela (ARG) -29:13- y Cristina Bustos (ARG) -31:57- secundaron a la ganadora.

RIO GRANDE.- Ernaga cruzó el km. 3 (Elcano y P.Buena) en 9:56, despegado de Greco (10:18), encolumnándose luego Martín Pérez y Zsilavecz (11:05), Pedro Molina (11:20), Martínez (11:29), Cristian García (11:37), Brizuela (11:55), Diego Cardoso (12:10) y Rafael Riquelme (12:13). Fueron por el Acceso Norte hasta Santa Cruz, y en el km. 5,8 Ernaga registró 19:44, pasando después Greco (20:40), Zsilavecz (22:09), Pérez (22:30), Molina (22:33), Martínez (22:53), García (23:26), Brizuela (24:03), Riquelme (24:19) y Cardoso (24:24). 

MUCHO TRANSITO. Martínez se mantuvo sexta en la general.

GENERAL MASCULINA

P         GA      Atleta Representa a:            Marca Prom.             

1          1          Pablo Ernaga  Camioneros    23:55   3:25

2          2          Elías Greco     Atletismo RG/Kratos 25:06   3:35

3          3          Francisco Zsilavecz   Voz Viento/T.Golos.  26:42   3:49

4          4          Pedro Molina Arcana de Acuario     27:11   3:53

5          5          Martín Pérez  Agua La Isla   27:26   3:54

6          7          Cristian García           Atletismo R.Grande   28:37   4:05

7          9          Diego Cardoso           DC Padel        29:19   4:11

8          10        Rafael Riquelme        Mult.Eluney (Tol)      29:36   4:14

9          11        Alejandro Brizuela    ARP Sport Team        29:40   4:14

10        12        Carlos Uribe   Libre   29:44   4:15

11        13        Mario Martínez          Atletismo R.Grande   29:46   4:15

12        14        Juan Bustamante        Rift San Juan  29:59   4:17

13        15        Luis Baigorria            Prometeo        30:29   4:21

14        16        Walter Nieva  Kratos Running          30:29   4:21

15        17        Jorge Brizuela            ARP Sport Team        30:52   4:24

16        18        Juan Maza      Deportes Adaptados   31:25   4:29

17        19        Darío Martínez          Libre   31:27   4:29

18        20        Marcos González       Ritmo Controlado      31:41   4:31

19        22        Ignacio Beltrán          Sporthesis       32:00   4:34

20        23        Mighens Guzmán       Libre   32:02   4:34

21        25        César Andrade            Forza Gym      32:13   4:36

22        26        Juan Fontela   Libre   32:18   4:37

23        27        Cristian Díaz  Deportes Adaptados   32:56   4:42

P         GA      Atleta Representa a:            Marca Prom.

24        29        Pedro Franco  Atletismo R.Grande   33:41   4:49

25        32        Tomás Oyarzo            Nano Repuestos         34:39   4:57

26        33        Jonatan Genson          3312    34:50   4:59

27        34        Lorenzo Vargas          Libre   35:40   5:06

28        35        Gustavo Gómez          Libre   36:12   5:10

29        37        Cristian Vargas          Libre   36:46   5:15

30        38        Pablo Ceballos           Tienda de Golosinas  36:56   5:17

31        39        Juan Rodríguez          Libre   37:13   5:19

32        47        Daniel Díaz    Libre   38:24   5:29

33        49        Esteban Robles          Libre   38:29   5:30

34        50        Pablo Contreras         LIBRE 38:47   5:32

35        52        Gabriel Cajal  Polirrubro Perry         40:00   5:43

36        53        Maxi. De la Torres     Polirrubro Perry         40:00   5:43

37        55        Fernando Medina       Actualidad TDF         40:22   5:46

38        56        Ignacio Urcola           Libre   40:23   5:46

39        59        Esteban Cejas El Pancho       41:04   5:52

40        61        Luciano Obiol            Universitario  41:29   5:56

41        79        Gustavo Ancalipe       Libre   45:58   6:34

42        81        Fernando Mariani      Kiosco El Hospital     46:01   6:34

43        82        Eduardo Saldivia       Ritmo Controlado      46:02   6:34

44        87        Gastón Gómez            Libre   47:27   6:47

45        99        Adrián Peralta            Smarra-Hellfish         59:35   8:31

Velocidad del ganador: 17,561 km/h. GA: general absoluta.

GENERAL FEMENINA

P         GA      Atleta Representa a:            Marca Prom.             

1          6          Daniela Martínez       ARG/FM Origen        27:52   3:59

2          8          Gina Brizuela Atletismo R.Grande   29:13   4:10

3          21        Cristina Bustos          Atletismo R.Grande   31:57   4:34

4          24        Abigail Pereira           Libre   32:09   4:36

5          28        Micaela López           ARG/Fit Mundo         33:27   4:48

6          30        Carolina Rolón           Canrun/Atlet.RG        33:59   4:51

7          31        Alexa Mac Gaw         Libre   34:30   4:56

8          36        Cintia Torres  Ritmo Controlado      36:21   5:12

9          40        Laura Hernández        Ritmo Controlado      37:13   5:19

10        41        Daniela González       RC/Shapiro Nut.        37:40   5:23

11        42        Virginia Gutiérrez     Libre   37:57   5:25

12        43        Mercedes Garcete      Libre   38:01   5:26

13        44        Paola Ferreyra            C3equipe        38:05   5:26

14        45        Alicia Martínez          Libre   38:08   5:27

15        46        Laura Alderete           Libre   38:22   5:29

16        48        Mercedes Leiva         Ritmo Controlado      38:28   5:30

17        51        Carolina Rusch          Libre   39:01   5:34

18        54        Carolina Salas            Crítica Sur      40:21   5:46

19        57        Beatriz Soto   La Pancha       40:34   5:48

20        58        Roxana Fernández     Libre   40:58   5:51

21        60        Romina Albornoz       Libre   41:25   5:55

22        62        Vanesa Ojeda Revelions       41:38   5:57

23        63        Liliana Díaz   Libre   41:40   5:57

24        64        Gladys Frías   Anudarse C.Terap.     41:44   5:58

25        65        Liliana Moreira          Libre   41:52   5:59

26        66        Mica.Chiuccarielo     3312    42:04   6:00

27        67        María Luz Valet         Libre   42:09   6:01

28        68        Liliana Correa            Libre   42:27   6:04

29        69        Natalia Soto   @nutrinatisoto           42:36   6:05

30        70        Antonella Oroz          Systeam Pilates          42:50   6:07

31        71        Soledad Becerra         Libre   43:23   6:12

32        72        Marta Romero            Libre   43:38   6:14

33        73        Francisca González    Originarios TR (U)    43:43   6:15

34        74        Agustina Amado        Chacra II         44:09   6:18

35        75        Jennifer Broullard      Libre   44:49   6:24

36        76        Yasna Muñoz  RC/Ort.Peñaranda      44:58   6:25

37        77        Angeles Suárez          Libre   45:07   6:27

38        78        Amancay Ludueña     Libre   45:49   6:33

39        80        Paula Paillacar           Originarios TR (U)    46:00   6:34

40        83        Melisa Basualdo        Physika RGA  46:35   6:39

41        84        Sheila Begur   Pkysika RGA  46:35   6:39

42        85        Cristina Mehringer    Libre   46:40   6:40

43        86        María Caucamán        Ritmo Controlado      46:45   6:41

44        88        Carla Martínez           Libre   47:28   6:47

45        89        Viviana Gómez          Libre   47:29   6:47

46        90        Morena Lengnick       Libre   47:59   6:51

47        91        Valentina Márquez    Indios Patoruzú          48:29   6:56

48        92        Marilen Berni Libre   48:42   6:57

49        93        Carolina De Roque    Ritmo Controlado      49:29   7:04

50        94        Vanina López Libre   50:50   7:16

51        95        sin datos         sin datos         51:01   7:17

52        96        Susana Ramos            Ritmo Controlado      51:29   7:21

53        97        Mayra Ojeda  Libre   52:21   7:29

54        98        Leandra García          Libre   53:02   7:34

55        100      Milena Vega   Libre   59:35   8:31

Velocidad de la ganadora: 15,071 km/h. GA: general absoluta.

