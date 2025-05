Entrevista. Sabroso, el estilo con nombre propio: Es morir con la de uno y con las botas puestas

El grupo acaba de publicar “Carajo”, su primer disco de canciones originales en seis años. Antes de la presentación de este sábado en Villa Retiro, sus referentes pasaron por “La Voz”.

Cuando entran al estudio de La Voz, los cuatro referentes de Sabroso se sientan y empiezan a hablar de música. “De Pink Floyd a Bizarrap, sin escalas”, podría ser el resumen de esa conversación previa a la entrevista que los convoca. Y en verdad, más que un intercambio intrascendente –como una charla de ascensor- es un anticipo de lo que dirán en carne propia Tuta García, Marcelo Settembrini, Wally Mercado y Ever Gonzalo Zaiskievis cuando se refieran a su banda y al disco que presentarán este sábado en Villa Retiro.

Carajo, el primer trabajo de canciones originales grabado por el grupo desde Sin red (2019), es el motivo principal de una visita que también sirve para contextualizar el presente (y el horizonte) de Sabroso a poco de cumplir 24 años de vida. Pronto queda claro que este lanzamiento es, además, una foto de un momento de renovación para una banda que ya sabe lo que es estar en lo más alto: apenas una circunstancia.

Por eso este no es un disco más dentro de una lista que tiene más de 50 títulos. Aunque el nombre de Sabroso hoy no figura en los primeros planos, el grupo sigue su marcha como un clásico viviente del cuarteto. Uno que, además de renovar estilísticamente al género a comienzos de los 2000, ha sabido darle forma a un estilo propio. Eso que se nota sin demasiados conocimientos previos al escuchar una canción de cualquier época de la banda.

Un disco como los de antes

Morir dos veces o Te ofrezco, por caso, son dos buenos ejemplos de ese intangible que se distingue a vuelo de pájaro, como se dice. Lo mismo sucede con Yo la quiero tanto o Tendrás que perdonarme, también cantadas por Wally; o con Peligro y Ángel de la noche, con la voz de Ever. Son canciones que nutren el virtuosismo rítmico y armónico que proponen los arreglos de Settembrini con el pulso bailable que caracteriza a esta banda decidida a pensarse más allá de los límites del tunga-tunga.

“Hacía mucho que no grababa más de seis temas el mismo día. Fue como volver… me retrotrajo a los comienzos de Sabroso. En ese momento hacer un disco era encontrarte en el estudio y darle 8, 10 horas ahí”, contextualiza Mercado, que habla con nostalgia de un oficio que cambió definitivamente desde 2001 a esta parte.

“Creo que la industria hoy nos lleva a nosotros, y antes nosotros la llevábamos a ella”, suelta García, en la primera de las definiciones con aroma a título que dejará en el aire uno de los fundadores del grupo y el encargado de que “los ravioles lleguen a la mesa”.

“Hubiéramos querido hacer un disco físico, pero las compañías hoy en día cocinan todo en lo digital, que tiene otra ganancia e incluso tiene menos costos. Es mucho más barato grabar para las plataformas digitales”, dice a su turno el presentador y animador, convencido de la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren.

Sin embargo, admite: “Nos cuesta un poco adaptarnos a lo musical, si bien por ahí tenemos algunas pequeñas inclinaciones. Hemos incorporado el acordeón como para darle otro tinte, otro color, pero no más de eso. En esa parte mantenemos una cierta rebeldía”.

Settembrini, quien más tarde asumirá su rol de creador del estilo de Sabroso, asegura que musicalmente Carajo es un punto de encuentro entre diferentes líneas temporales de la banda. “Creo que es un resumen de un nuevo camino”, dice sobre una etapa en la que el Sabroso histórico también empieza a darle lugar a una nueva camada.

Nueva generación

“Carajo conserva lo tradicional del Wally; después tenés lo nuevo de Ever, rítmico mal, con temas muy fuertes que ya se vieron en vivo; y la novedad de Lolo”, apunta el productor de la banda. El tal “Lolo” no es otro que Lorenzo García, el hijo de Tuta, quien ya venía cantando en vivo y tuvo su prueba de fuego en esta grabación con Sabe bien, tema que cierra el álbum y abre el juego a sonidos y texturas más actuales, como la del Auto-Tune.

“Lo disfrazamos con un par de cosas, pero hoy vale todo”, comenta Settembrini con una sonrisa cómplice que tiene forma de palmada en la espalda para el joven cantante. “Son herramientas actuales, ¿por qué no aprovecharlas?”, acota el arreglador sobre la inclusión García, que tiene como objetivo último “ampliar un poquito el espectro del público”.

“Creo que este disco resume la cuestión generacional que se está tratando de mostrar en vivo”, reflexiona a su turno Ever Gonzalo, el otro vocalista principal. “Lolo ya hace tres o cuatro años que está, en el baile venía haciendo un par de canciones de ese estilo similar a la que grabó y vemos una respuesta en el público que se genera en otras edades a las que nosotros no podemos llegar tan fácilmente”, argumenta el cantante más rítmico, una suerte de equilibrio natural entre el Sabroso clásico y el que se empieza a dibujar en el horizonte.

En ese sentido, Tuta García vive la inclusión de su hijo como un proceso muy especial. Asegura sin tapujos que los responsables de subirlo al escenario fueron Mercado y Settembrini, y que este último fue el impulsor de que “Lolo” debutara como cantante en este disco. “Yo no estaba tan de acuerdo, me parecía que era muy prematuro. Pero como la industria te empieza a llevar puesto y te empieza a exigir algunas cosas, acepté la prueba”, acota el representante de la banda.

“No te olvides que yo me crié al lado del Wally cantando, se hace muy difícil. ¿Qué viene después? Robert Plant (risas). Para mí no es fácil. Yo tengo la idea de la banda grande con tipos que canten en serio”, ilustra el locutor, para quien la presencia de su hijo en Carajo hace las veces de souvenir o bonus track. “De pronto aparece Lorenzo, que está aprendiendo, está estudiando mucho. Se hace difícil entrar en una comparación, directamente es imposible. Pero los chicos jóvenes lo han tomado muy bien, se identifican con eso”, comenta Tuta.

“Yo a Lolo lo tuve en brazos y hoy es mi compañero, me emociona”, subraya a su turno Mercado. “Lo veo con muchas ganas, mucho compromiso. Después la gente puede decir lo que quiera, pero tiene que saber que lo hace con mucho cariño y respeto”. Settembrini, a su vez, asegura que García hijo ya ha tenido alguna oferta para cantar en otra banda. Y también destaca la respuesta del joven vocalista: “Yo muero en Sabroso, muero con mi viejo”.

La banda y su sello

“Esta vez queríamos mostrar la banda en su esplendor, como si estuviésemos en un ensayo o en un baile”, agrega Mercado. “Como si fuera una banda de garaje, sin tanta parafernalia”, acota García, consciente de que Sabroso ha construido su marca con una buena cuota de grandilocuencia y ambición en términos escénicos.

“Lo más importante es lo que pueden dar estos muchachos, los músicos, desde lo que tocan y desde lo que cantan. El leitmotiv siempre va a ser una buena canción. Después, una luz más, una menos, un metro más o menos de pantalla, me parece que no hace a la cosa”, profundiza el locutor.

Ese mismo espíritu se traslada a lo que sucederá en Villa Retiro este sábado, cuando Sabroso vuelva a jugar de local en el club de la avenida Rancagua para hacer una presentación de disco “como las de antes”, según adelanta Settembrini.

Aunque habrá una puesta en escena acorde a la instancia, las condiciones del club elegido (“el de mayor capacidad entre los salones tradicionales”, destaca García) imposibilitan una puesta “faraónica” como las que Sabroso supo conseguir. En este caso el foco estará puesto en el principal legado del grupo: su música.

“Esta vez vamos a defender el material que hicimos, que le metimos tanto empeño y trabajo, y vamos a ver por primera vez la respuesta de la gente, qué le pasó al público sabrosero con este disco”, aporta Ever. “Vamos a hacer los temas nuevos y clásicos a morir”, precisa el tecladista, gran responsable de eso que se conoce como la identidad sonora de Sabroso.

-¿Cómo trabajan para que la identidad y el estilo de Sabroso sigan vigentes?

–Settembrini: No sé cómo darte una respuesta lógica. Creo que es morir con la de uno y con las botas puestas. Hoy por hoy, la lógica indica que no es el estilo favorito, como el de otros grupos que tienen un sonido más cordobés, por así decirlo. Somos un grupo de mucha trayectoria, y yo sinceramente no lo veo a Wally cantando un tema arreglado como se arregla ahora. Ever puede que hasta ahí, pero yo no lo veo. A lo mejor soy yo el problema por querer conservar un estilo, y quizá tendría que venir un chico de los actuales para arreglar y que Sabroso sea número 1 de nuevo. El estilo del grupo es mío. Obviamente ellos marcan la identidad por las voces, pero yo arreglo igual. Creo que el estilo de Sabroso es como el de Juan Luis Guerra. ¿Por qué él no se fue para el reguetón? A lo mejor le sale espectacular.

–Zaiskievis: Yo hace seis años que estoy en la banda. Por ahí podría ser el primero en decir “acá hay que cambiar el estilo”. Si queremos volver a estar en el radar popular y a estar entre los que la gente más elige, tenemos que ir hacia este lado. Y no, yo lo primero que dije fue “el estilo no se negocia”. No porque seríamos hipócritas con nosotros y con nuestra gente, que tiene la vara muy alta y un gusto musical distinto. Yo por ahí me puedo adaptar un poco más, pero a mí no me gustaría. Yo entré acá porque amaba este estilo de música, este grupo. Escuchar mis canciones arregladas por Marcelo, con ese power que tiene… a mí me ha tocado componer para Ulises Bueno, para Trulalá, y las canciones siempre las hice pensando en el estilo de Sabroso.

–Sabroso ha tenido exposición a nivel internacional, incluso en el mundo del merengue. ¿Cómo ven la expansión que vive el cuarteto actualmente?

–García: Creo que el trampolín se lo da internet. Eso ha hecho que esta música se esté internacionalizando. A nosotros nos ofrecieron en el año 2006 hacer una gira por España, México y Colombia prácticamente a la gorra, y no nos sedujo tanto. No sé hasta qué punto es tan real la convocatoria y si realmente sirve como negocio. Como vidriera para lo digital, probablemente sí. No sé si les sirve a los que han salido. A nosotros nos complicaría mucho por el costo, por la cantidad de gente que somos. Siempre tratamos de priorizar en vivo toda la banda, sin recortes. Hay algunos que se han ido con el que canta, una corneta y dos toc-toc. Se hace complicado, pero fuimos uno de los primeros que quisieron llevar afuera. No quisimos porque acá la teta era grande (risas). Hemos sido honestos siempre, nunca hemos tirado la basura debajo de la alfombra.

–Settembrini: Ahora, como movimiento, el cuarteto es tremendo. Chayanne grabando…

–Mercado: De hecho hay una producción que se hizo desde República Dominicana, Esto es merengue, producida por Henry Jiménez, y nos invitaron, fuimos los únicos del género del cuarteto. Y tuve el placer de cantar junto a Rubby Pérez, “la voz más alta del merengue”, que falleció hace poco. Sabroso siempre estuvo en la mira de otros grupos y solistas, como Jairo por ejemplo, que nos invitó a su disco de 50 años. Algo debemos de tener para que se fijen en nosotros. Somos fieles a lo que creemos y a lo que sentimos.

–Están cerca de cumplir 25 años. Más allá de algún festejo que estén preparando, ¿les queda alguna cuenta pendiente como banda?

–García: Ahora vamos por los 24, después veremos por los 25. Encierra un número un poco más pesado, el famoso aniversario de plata, así que seguramente vamos a hacer algo gigante. Paso a paso, pero ya tenemos en mente algo de lo que queremos hacer. Y tenemos una cuenta pendiente pero no la queremos decir porque en una de esas exhortamos a otros a que lo hagan.

–Settembrini: Estaría bueno…

–García: Bueno, lo que pasa es que lo queremos hacer como Dios manda: un sinfónico. No esa cosa que están tocando ruido a lata y los violinistas no saben para dónde arrancar. Un sinfónico como el que hizo Cerati. Es una materia pendiente para mí, para Marcelo y para Wally porque es una de las poquitas cosas que nos faltan. Hemos hecho de todo.

–Settembrini: Puede ser la perlita para los 25 años, guarda.

